朗豪坊遇內地客問路　被要求做1事嬲爆　港女斥無禮：我唔係客服

訪港旅客人生路不熟，偶爾需要問路亦在所難免，但最重要是保持禮貌。有於朗豪坊上班的港女不滿發文，指日前遇內地遊客問路，詢問其所在位置，她以普通話告訴對方「朗豪坊」，但2次和對方解釋，對方疑似未能聽懂，之後更以「高高在上嘅態度」要求她用簡體字打出所在地位置，故難忍怒氣回懟「你直接去問客服吧，我這不是客服」，事後更斥「真係無X禮貌」。許多網民質疑該遊客態度「老馮」，「叫佢開APP睇手機啦，好似全世界要圍住佢轉咁，仲要幫佢打字」、「答都唔應該答，一啲禮貌都無」，有網民則相繼分享遇無禮遊客經歷。



有港女遇內地遊客問路，不滿對方無禮態度嬲爆公審。（《我不是購物狂》劇照）

「啲大陸X真係無X禮貌」，該女生在 threads 帳號發文，指她於朗豪坊上班途中，遇到內地遊客上前問路，對方詢問其所在地位置，她遂以普通話回覆「朗豪坊」。惟對方初時未有聽懂，帶着迷惑眼神問道「什麼？」，於是她再次以普通話告知對方，該處地點是朗豪坊商場。

可惜該遊客始終未能明白，之後更以「高高在上嘅態度」要求樓主用簡體字打出所在地位置，樓主於是不滿回嗆，「你直接去問客服吧，我這不是客服」。樓主事後深深不忿，質疑「無X嘢呀嘛？乜X嘢態度要求我寫出嚟畀你」，又指她雖然在該處上班，但她並非客服中心職員，本來就沒有義務回答對方問題，更何況「仲要用咁X樣嘅態度」。

樓主指該遊客以高高在上態度，要求她用簡體字打出所在地位置。（朗豪坊圖片）

帖文掀起網民熱議，不少人批評該遊客態度「奉旨」，「有禮貌都答吓佢」、「平時啲大陸人問路講唔正廣東話我會答，起碼佢肯講廣東話」、「今時今日叫佢開APP睇手機啦，高X地圖都有香港資料，好似全世界要圍住佢轉咁，仲要幫佢打字」、「答都唔應該答，一啲禮貌都無」，樓主則無奈解釋因為她正上班，「如果係路上有得拒絕就會拒絕，因為你唔知佢係咪客想問嘢」。

有網民則分享遇其他無禮遊客經歷，「朗豪坊返工嘅路過， 成日問我呢度幾多樓，又無禮貌」、「問路例牌答完你係唔會講謝謝，真係老馮咁」、「試過有次巴士就埋站，我企喺巴士牌隔籬準備上車，有個大陸人截住我問巴士路線，差啲搞到上唔切架巴士，大佬你觀察吓人哋做緊乜先截人啦」、「去韓國都俾人問：『中國人嗎？』，話嗰間店用唔到支付寶，想我哋幫（手）畀住錢先喎」。

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