乒乓嫲孫戰敗於23歲孫穎莎　61歲倪夏蓮燦爛笑容獲讚　表情包瘋傳

巴黎奧運周三（7月31日）上演女子乒乓球單打次圈比賽，代表盧森堡出戰的61歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮與頭號種子的23歲中國球手孫穎莎對決，雖然倪夏蓮以連續4局落敗，但她在賽場上不時露出燦爛笑容，興奮時更會雙腳跳起，充滿少女感的表情動作令網民被融化，不少人暱稱她「蓮嫲嫲」、「倪姐」或「蓮蓮」，更稱會受到感染一同笑起來，更把她在比賽時的笑容截圖變成表情包瘋傳，指賽事精彩又有愛，「見到佢笑，自然會一齊笑」、「輸咗比賽，贏咗笑容」、「第6次出征奧運，蓮嫲嫲唔簡單」。



有網民則表示，看到倪夏蓮笑到「依起棚牙」，不禁想起已故演員江毅於電視劇《大時代》的角色，「同陳萬賢（江毅）笑容一模一樣」。



61歲乒乓老將倪夏蓮雖然輸掉比賽，但燦爛笑容融化觀眾和網民，不少人與她一起笑。（ig@nixialianofficial）

倪夏蓮比對手孫穎莎大38歲，這場「嫲孫戰」受到網民注目，不少人觀看直播，而且留言為兩位球手打氣。只見孫穎莎明顯技高一籌，能輕鬆贏下首兩局。而倪夏蓮最初亦表現得拘謹，網民形容她以六旬之齡反應已算十分敏捷，「畢竟年紀大咗，身體配合唔到，見住個波都追唔上，可惜」。

倪夏蓮笑着輸比賽，贏得網民激讚。（YouTube頻道「TVB 綜藝」截圖）

23歲中國球手孫穎莎以直落4局擊敗61歲盧森堡球手倪夏蓮。（YouTube頻道「TVB 綜藝」截圖）

倪夏蓮其後愈來愈放，不時綻露笑容，到第3局時與一度領先孫穎莎，令全場觀眾歡呼起哄，網民狂留言為她打氣，「嫲嫲加油，贏返一局」、「如果佢贏到呢局，已經等於拎到金牌」、「愈打愈放，愈來愈順，話唔定可以贏一局」。惜孫穎莎沒有放鬆，最終贏得第3局。

61歲倪夏蓮在32強賽事對戰23歲孫穎莎，雖然直落4局敗陣，但笑容令觀眾留下深刻印象。（路透社）

網民更留意到倪夏蓮有許多小動作，例如肉緊時在場內會雙腳跳起，「雙腳跳起嗰下好有少女感，但女仔咁樣都嫌過火，嫲嫲咁跳又幾可愛」。有人則見到倪夏蓮休息時在飲可樂，「六十歲人仲鍾意飲可樂，識嘢！」、「係咪廣告嚟？如果唔係都要請佢賣廣告」。

倪夏蓮休息時喝可樂，網民不禁說「係咪廣告嚟？如果唔係都要請佢賣廣告」。（YouTube頻道「TVB 綜藝」截圖）

到了第4局，倪夏蓮可說敗局已定，但她仍全力以赴，兩度在場內使出「360度轉身」去接球的絕技，贏得場內掌聲之餘，亦獲得網民激讚，「呢招係反智轉身，每年書展都見到」、「好勁，轉住身都打到波」、「嫲嫲好波！呢啲身手，後生都未必做到」。最終孫穎莎直落4局淘汰倪夏蓮，但全場不少人站立為「蓮嫲嫲」鼓掌致敬。

有網民則表示從倪夏蓮的笑容想起想起已故演員江毅於電視劇《大時代》的角色，「同陳萬賢（江毅）笑容一模一樣」。（《大時代》截圖）

賽後香港網民激讚乒乓老將倪夏蓮很可愛，又指其笑容很有感染力，有人則想起由已故演員飾演的劇集《大時代》角色陳萬賢，「同陳萬賢一樣係笑到見牙唔見眼」、「見到呢種笑容，忍唔住跟埋一齊笑」。

61歲乒乓老將倪夏蓮雖然輸掉比賽，但燦爛笑容融化觀眾和網民，不少人與她一起笑。（ig@nixialianofficial）

（綜合）