車Cam直擊｜私家車3度cut雙白及單白線　再衝黃燈　網民計可扣X分

真馬路炸彈！日前有司機分享車Cam片段（行車紀錄），顯示他當時駛經太子道西，目睹前方1輛私家車突然切入2條雙白線及1條單白線；當駛至燈口處時，交通燈號已轉了黃色，但該司機沒有停下，反而繼續左轉駛入窩打老道。車cam司機直斥對方「停牌唔好問點解」。有網民批評涉事司機駕駛態差，「佢個牌係點X樣考返嚟？」、「有地線就行到好似無地線咁」，並呼籲片主舉報對方，「快啲停牌，唔好害人」。



運輸署網頁顯示，路面出現連續雙白線，駕駛者切勿橫越或跨越；而當雙白線靠近駕駛者一邊為實線時，同樣不得跨越，違例駕駛可被扣3分，如片中私家車合計3次跨越雙白線，應被扣9分。另外，黃色燈號亮着時，駕駛者必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，突然停車可能會引致意外，香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」列明，違例駕駛將會被記5分。



太子道西有私家車連續切入2條雙白線及1條單白線，再衝黃燈燈尾惹議。（FB「車cam L（香港群組）」影片截圖）

該司機在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳片段，畫面顯示1輛私家車正沿太子道西向旺角方向行駛，該路段有近7條行車線，而私家車方向本應為直駛，不過他突然「扭軚」到左方，更連續切入2條雙白線及1條單白線。當駛近燈口處時，交通燈號已變為黃色，私家車理應停下等候再轉綠燈，惟司機竟繼續左轉駛入窩打老道，樓主不禁稱「停牌唔好問點解」。

片段引來網民嘩然，有人斥涉事司機尤如「路霸」，「大地任我行」、「瘋狂駕駛」、「佢個牌係點X樣考返嚟」、「點解香港交通越黎越亂？有地線就行到好似無地線咁」、「掛住望鏡無望地下，一係就慣犯」、「呢啲人唔適合揸車」、「唔好放過佢」、「快啲停牌，唔好害人」。

有不少「熱心」網民則為該司機「計分」，「Cut得好流暢」、「連Cut3線」、「雙白，每條扣3分；衝燈扣5分」、「阿蛇（警察）平時唔會守得咁緊，但你連續就一齊做埋」、「一條危險駕駛就夠」、「足以構成老不或老危（不小心駕駛或危險駕駛），咁已經可以停牌」，又笑言「轉埋紅燈就大四喜」、「成件事完美晒」。

黃色燈號亮起時必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，以致突然停車可能會引致意外。（運輸署圖片）

根據運輸署網頁顯示，若然路面出現連續雙白線，駕駛者切勿橫越或跨越；而當雙白線靠近駕駛者一邊為實線時，同樣是不得跨越。香港法例第374章《道路交通條例》，違例駕駛記分制度下的「橫過雙白綫」，駕駛者可被扣3分，如片中私家車合計3次跨越雙白線，應會被扣9分。

另外，當黃色燈號亮着時，駕駛者必須停車，除非車輛十分接近路口或行人過路處，突然停車可能會引致意外；若車輛正駛近交通燈，司機則應減速，並選擇適當的行車線，並在「停車」線前停車。

香港《道路交通(交通管制)規例》第374章第18條「沒有遵從交通燈的指示」列明，違例駕駛將會被記5分，違例者可能會被控告。若屬首次定罪，最高可被判處監禁3個月及罰款5,000元；其後再定罪會被判處監禁6個月及罰款1萬元。

（FB「車cam L（香港群組）」）