巴黎奧運選手村無冷氣　日本奇招「保冷」客製化補水仲用啫喱降溫

2024巴黎奧運在香港時間27號開幕。巴黎奧運主辦方基於環保考量，不提供選手村房內冷氣，僅提供水冷系統與一台電風扇。對此，為了防止高溫影響選手表現，長期研究如何「防暑」的日本團體為日本選手們提供獨特「保冷方法」，而日本媒體也將這些方法曝光。



根據《讀賣新聞》報導，奧運選手村本次建在巴黎郊區，且主辦方基於環保考量，選擇不主動提供選手村房間冷氣。巴黎夏季比日本更乾燥且太陽光更強烈，如何幫助選手「保冷」成日方一大難題。

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日本體育組織為防酷暑影響選手成績，採取若干措施應對高溫。據報導，長期致力於對抗酷暑的日本田徑聯合會正改進2021年東京奧運會的防暑措施，其中包括熱適應、身體冷卻以及加強奧運選手補充因出汗而流失的體內水份及營養成分等。



據報導，日本方會在選手訓練時，進行心脈檢測和疲勞度檢測，隨時觀察運動選手的健康動態並給予協助。不僅如此，日本方還曾對男女馬拉松比賽中的五名代表與八名替補隊員的汗水進行分析，進而闡明其身體因出汗而流失的成分，並建議及客製化如何補水與攝取營養。此外，為降低選手的核心溫度，日本還會給予選手「冰涼啫喱」來冷卻腳底及手掌，協助選手在奧運賽場上更好地發揮實力。各種獨特的保冷措施令人嘖嘖稱奇。

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