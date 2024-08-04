七人車入錯線直剷安全島　兩度逆線返轉頭　網民：當自己玩緊GTA

在路上不按指示駕駛，累己累人。最近1名網民在社交平台上傳車Cam影片，顯示1名七人車司機疑沒有看清楚箭嘴指示，在轉彎後逆線行駛，後來竟又直剷上安全島，再度逆線駛回十字路口。涉事司機的連串瘋狂舉動引來網民炮轟，紛紛指「我甚少留言，不過呢位司機都幾離譜，真係亂咁嚟喎」「黐X線，仲要咁樣兜返嚟，真係當自己玩緊GTA」。



1名七人車司機疑沒有看清楚箭嘴指示，在轉彎後逆線行駛。（facebook影片截圖）

樓主在facebook群組發文及分享影片，表示自一向「唔太鍾意篤灰（舉報）」，但早前翻看手機相簿才想起曾目擊1宗「瘋狂駕駛」的事件。據車Cam片段顯示，事發於本年7月6日下午2時許，涉事七人車司機在十字路口右轉，但疑沒有看清楚箭嘴指示而入錯線，並在逆線行駛不久後，直剷上分隔馬路兩邊的安全島，然後再次逆線掉頭駛回路口，最後轉右離開。

樓主在文中直呼當時自己看得目瞪口呆，「安全島冇人剷上去行返啱都唔係未見過，右線轉右入逆線再剷安全島再逆線轉右就真係第一次見」。

大批網民亦紛紛勸樓主向相關部門舉報，認為不要姑息危害道路安全的司機，「永久停牌，永遠不要駕駛，害死人啊」、「而家成日講笑話啲人個車牌淘返嚟，其實應該係事實！」、「呢啲X街應該要釘牌啦, ，日光日白都咁樣行」、「𠵱個唔篤，日後就會出現無數咁多嘅受害者」、「兩段逆線，剷埋上行人路，分開投訴應該夠佢畢業」、「為咗大家嘅家人朋友着想，應該要做佢喎」、「逆完1次都算，仲要穿安全島掉頭再逆，真係黐咗線」。