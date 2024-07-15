私家車被外賣車手撞！女司機反被要求賠償　目擊者發車Cam片伸冤

這是宗冤案嗎？馬來西亞有外送車手疑未有注意路況，撞向前方橫經的私家車，車手與電單車一同倒地。有目擊者在社交媒體上載影片，見到女車手撞車後坐在路中央，而涉事私家車則停泊在旁邊。目擊者認為女車手向私家車司機索償$1,500令吉（約港幣$2,500，下同）不合理，所以公開電單車的車牌號碼，希望可以為私家車司機討回公道。有網民批評電單車行車過快，認為影片能證明車手犯錯。但有網民認為車手與私家車司機都需要負上責任，因為事發路段有指示要求駕駛者停車觀察再繼續前進。



馬來西亞有外送車手撞向前方橫經的私家車，事後車手要求私家車司機賠償。（Facebook影片截圖）

馬媒報道，吉隆坡安邦希里爾路（Jalan Ampang Hilir）在6月2日傍晚6時30發生一宗交通意外，當時外送車手駕駛電單車經過沒有紅綠燈指示的十字路口時懷疑未有注意路況，直撞向前方橫經的私家車，女車手與電單車翻倒地上。有目擊者近日在Facebook發放行車記錄器拍攝影片，見到一輛紅色私家車駛經十字路口時左側突然衝來一輛電單車，並撞向私家車。女車手意外後坐在路中央，露出痛苦神情，而涉事私家車則停泊在旁邊。

目擊者透露，私家車司機在群眾壓力下被迫向女車手賠償$1,500令吉，但目擊者認為女車手提出的索償要求並不合理，於是公開電單車的車牌號碼，希望可以為私家車司機討回公道。

意外後車手坐在路中央。（Facebook影片截圖）

影片隨即引起熱議，有網民批評電單車行車過快才會釀成意外，慨嘆不少外賣車手疏忽注意道路安全。有網民剛認為車手與私家車司機都需要負上責任，因為事發路段有白色線和道路標示要求駕駛者停車觀察後再繼續前進。 亦有網民建議私家車司機應向警方報案，因為目擊者提供的影片能證明車手犯錯。

（綜合）