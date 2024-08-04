百變星君？怪蟲出沒激似人手在行走　相片曝光網民解謎：是這生物

電視劇《阿達一族》（The Addams Family）出現1隻奇怪手掌，會將手指當腳行走；而星爺周星馳的電影《百變星君》都有類似角色，該隻「會行走的人手」十分怪異。而台灣有女生在網上上載照片，顯示見到怪蟲出沒，其造型激似人手行走，不禁驚呼：「這個是什麼？」



網民紛紛留言指「好似《百變星君》隻手」、「《阿達一族》真實版！星期三的小手同伴」，有網民估計其實是威氏尖頭脊唇蠟蟬，仍然是若蟲，呈灰褐色，腹端常有尾絲用作防衛，對人類無害。



該隻怪蟲外型和人手相似，而且能快速行走。（Threads圖片）

樓主在Threads上載相關影片和照片，只見該隻蟲外型和人手相似，而且行走速度很快，與《阿達一族》和《百變星君》的人手角色十分相似，令到樓主驚呼：「這個是什麼？」

不少網民笑言「好似《百變星君》隻手」、「召喚徐錦江」。（《百變星君》電影截圖）

不少網民自然想起《阿達一族》和《百變星君》，笑言「原來《百變星君》是真的！」、「召喚徐錦江和周星馳，解釋是否新人造人？」、「星期三的小手同伴！」。

有網民指「《阿達一族》真實版！星期三的小手同伴」。（《星期三》電視劇照）

另有網民估計該隻怪蟲的真身是威氏尖頭脊唇蠟蟬若蟲，全身呈灰褐色，腹端常有尾絲，屬於防衛武器，成蟲體色變綠，體長14至15毫米，分布於平地至低海拔山區，通常4至9月出現，由於樹葉相似，利用其保護色棲身在葉上，受到騷擾時會以彈跳的方式離開，彈跳的高度達到其身長的130至140倍。

（綜合）