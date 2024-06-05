「荔枝有蟲」係正常？台女崩潰表示想嘔 網民：有蟲那顆是最甜的
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文哭訴，她表示「蒼天啊！為什麼、為什麼要讓我知道這件事」。
她透露，當她豪邁的一口一個，吃了十幾斤的荔枝之後，竟然在爆廢公社看到，有人通報說「荔枝有蟲」，令她感到崩潰、噁心想吐！
也引發網友熱議，紛紛笑稱：「蟲吃掉、荔枝丟掉。」
點圖放大看看相關照片（慎入）：
+14
這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感：
「沒有這樣怎麼會甜」
「這不是很正常嗎？」
「那是正常的，那顆搞不好是最甜的」
「怎麼有蛋白質在蠕動？」
「我看見蛋白質」
「傻傻的，這顆是你買的所有荔枝最甜、最好吃也最補的」
【延伸閱讀】「膠樽殺曱甴秘術」實測1晚消滅10多隻 不用親手作戰 清理簡單（點圖放大瀏覽）：
+13
也有不少網友表示：
「我曾經剝荔枝時遇過蟲跳出來的，從此陰影」
「我就是遇到這個，不太敢吃了」
「吃了十幾斤怎沒流鼻血」
「南部大多數的荔枝，一到雨季就會有蟲，沒什麼好驚嚇的」
【延伸閱讀】屋企突湧現「飛天大曱甴」 發現竟係冷氣機噴出嚟 網民建議咁做（點圖放大瀏覽）：
+20
還有網友安慰原PO說道：
「有機的」
「那隻蟲也是荔枝口味的喔」
「至少不是看到半隻」
「只有我覺得那隻蟲，透明的很漂亮嗎」
「再多吃幾顆壓壓驚」
「補充蛋白質不錯啊」
「為什麼楊貴妃皮膚這麼好，因為她吃很多蛋白質」
達人教消滅曱甴3大秘訣 先令佢「定格」再捉 飛天小強要咁對付睡夢中曱甴爬入耳 女子自救灌漱口水不果 竟夾出棕色屍體碎片微博瘋傳用3張濕紙巾輕鬆殺曱甴 網民實測好有用卻暗藏後顧之憂滅蟲｜殺曱甴唔使用殺蟲水？網民靠一個空罐子輕鬆將小強「滅門」曱甴炸彈寄印度詐騙集團 NASA工程師跨國連環大整蠱 騙徒崩潰
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】