「荔枝有蟲」係正常？台女崩潰表示想嘔　網民：有蟲那顆是最甜的

撰文：聯合新聞網
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有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上發文哭訴，她表示「蒼天啊！為什麼、為什麼要讓我知道這件事」。

她透露，當她豪邁的一口一個，吃了十幾斤的荔枝之後，竟然在爆廢公社看到，有人通報說「荔枝有蟲」，令她感到崩潰、噁心想吐！

也引發網友熱議，紛紛笑稱：「蟲吃掉、荔枝丟掉。」

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這篇貼文迅速引起熱烈討論，許多人都深有同感：

「沒有這樣怎麼會甜」

「這不是很正常嗎？」

「那是正常的，那顆搞不好是最甜的」

「怎麼有蛋白質在蠕動？」

「我看見蛋白質」

「傻傻的，這顆是你買的所有荔枝最甜、最好吃也最補的」

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也有不少網友表示：

「我曾經剝荔枝時遇過蟲跳出來的，從此陰影」

「我就是遇到這個，不太敢吃了」

「吃了十幾斤怎沒流鼻血」

「南部大多數的荔枝，一到雨季就會有蟲，沒什麼好驚嚇的」

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還有網友安慰原PO說道：

「有機的」

「那隻蟲也是荔枝口味的喔」

「至少不是看到半隻」

「只有我覺得那隻蟲，透明的很漂亮嗎」

「再多吃幾顆壓壓驚」

「補充蛋白質不錯啊」

「為什麼楊貴妃皮膚這麼好，因為她吃很多蛋白質」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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