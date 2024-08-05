觀塘的士駛上行人路　保安上前趕走狠批︰離晒譜　網民估呢個原因

駕駛時一定要注意安全，不應輕易駛上行人路。網上流傳1條影片，可見晚上有的士駛上觀塘巧明街行人路，保安員見狀狠批「都離晒譜真係」，立即趕走的士和拍攝情況，的士司機依言駛回行車路離開，事件中無人受傷。



上載者表示「最緊要方便搵錢」，網民估計片中的士司機為了方便乘客上下車或接載乘客，因而冒險駛上行人路，笑言「一定要支持…舉報」、「個客要上樓，唔係唔上呀？」、「提供優質服務畀乘客，方便上車」。



片中的士駛上觀塘巧明街行人路近1幢金融大樓。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

涉事影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約24秒，1輛的士晚上駛上觀塘巧明街行人路近1幢金融大樓，當時行人路上尚有其他途人。保安員見狀上前，立即趕走的士，其間怒斥「都離晒譜真係」，的士駛回行車路，往創業街方向行駛，保安員用手機拍攝的士敗走情況。

上載者表示「最緊要方便搵錢」，但沒有交代詳情。網民估計片中的士司機為了方便乘客上下車，抑或方便接載乘客，所以違法駛上行人路，先後留言指「玩緊瘋狂的士呀」、「支持舉報」、「優質司機呀，等客行少2步」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）