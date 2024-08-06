驚！貨車夾硬cut線險撞電單車　驚險車cam片曝光　網民：舉報佢！

路上駕駛最重要是安全，大型車輛遇到電單車更應小心禮讓，惟有缺德司機卻做出危害他人生命之舉動。近日網上流傳1段行車記錄儀（車cam）影片，顯示有貨櫃車在公路上連切2條線，突然高速直接切入快線，車尾險撞向1輛電單車，所幸電單車司機及時收慢，才沒有發生悲劇，事後不禁憤怒地指向重型貨車。



影片曝光後，網民紛紛表示情況驚險，又指涉事重型貨車司機的駕駛態度有問題，「咁樣揸車遲早出事」、「完全係危駕」、「舉報佢啦！」。



網上流傳的車cam片顯示，該輛重型貨車強行切線，車尾險些撞上快線上的電單車。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

該段長約19秒的車cam片片近日在多個社交平台上流傳，有上載者留言「Cut線睇車喇，差啲掃到26（即電單車）啊」。據片段下方日期所示，事發於7月30日接近中午12時。當時電單車沿7號幹線快線往九龍灣，最左線有1輛黑色重型貨車突然打轉向燈，直接連切2線逼近片主的電單車左側，當貨車轉入快線，快速切線到到片主前面，車尾幾乎撞到電單車。幸片主及時收慢，才避過被撞，但情況已相當驚險，令片主不禁憤怒地指向貨車。

重型貨車的車尾幾乎撞到電單車，幸片主及時收慢，才避過被撞，但情況已相當驚險，令片主不禁憤怒地指向貨車。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

影片曝光後，不少網民直斥片中重型貨車司機強行連切2條行車線，更險些「車尾掃到」電單車，其駕駛態度有問題，「唔夠位都照cut！」、「26（指電單車）唔收油撞咗啦」、「呢啲真係害人」。雖有網民懷疑片主的電單車位於貨櫃車「盲點」，但較多網民認為貨櫃車司機駕駛時應更警覺，並力勸片主進行舉報，「1823，舉報佢」、「必須報警」。

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