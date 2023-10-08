北京90後夫婦來港工作　花$1800萬買千呎豪宅曬單位　網民話超抵

香港居，大不易。有來自北京的90後年輕夫婦來港工作數年，於元朗用1800萬購入樓高3層村屋，實用面積逾1600呎。據戶主透露，該住宅小區屋租每月3.5萬港元，樓價「比深圳沿海地方便宜」。



戶主是來自北京的90後年輕夫婦，於元朗用1800萬購入樓高3層村屋，實用面積逾1600呎。（@Alex有房有吃／小紅書）

家居生活博主「Alex有房有吃」在小紅書分享影片，顯示他遊港期間訪問1對從北京到港工作年輕夫婦，30多歲男戶主來港已有5年，現職航運經紀人，與懷孕妻子及外傭住在元朗。男戶主表示，他所買的房子「面積不到150平（平方米）」，即實用面積約1614平方呎，有3層，樓價約1800萬，免費包一個約值200萬元車位，租的話每月約需35,000港元；另外，物業管理費每月是7,900港元，會所配套健身房費用亦計算在內。

戶主將所住地方譬如作「上海金山區、北京懷柔密」，雖然開車到市區上班要2、30公里，但樓價「比深圳沿海地方便宜」，而人口不算密集，鄰居大概就40個人。

影片引起網民熱議，不少網民都認為戶主所買房子算「便宜」，「150平，要1000多呎了吧，才1800萬，已經算是超級便宜了」、「房子挺好的，面積夠大。香港島房價太貴了，同樣面積沒有5000萬拿不下來啊！貴就一個字！」。亦有人表示「離市區20、30公里不算金山區。南翔差不多，金山離上海市區70、80公里哦」。