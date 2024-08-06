九龍城寨實景？大角咀殘裝單位照瘋傳　殘舊窗+鐵架床　月租$XXXX

這是港產片《九龍城寨》的實景嗎？有網民早前在facebook群組放租，上載大角咀一個2房1廳舊式中層單位照片，只見屋內鐵窗殘舊，放有1張鐵架床，月租開價6,500元，說明要「一壓（押）一上」（。由於單位千分殘舊，故吸引不少網民留言熱議，有人直言「拍《九龍城寨》續集唔使搭景」、「現在是放租，不是放售，落下本啦唔該」，亦有人問「一壓一上」意思，其他人解答押金和上期，即是先收取2個月租金。



只見單位牆身斑駁，數塊地板拱起。（facebook群組「香港免佣租屋放盤」圖片）

玻璃窗遮光紙和窗花風格懷舊，櫃上擺滿樽裝水和卷裝紙巾。（facebook群組「香港免佣租屋放盤」圖片）

該網民早前在facebook群組「香港免佣租屋放盤」發帖，表示放租單位及上載2張照片，可見屋內整體非常殘舊，牆身斑駁，數塊地板拱起，玻璃窗遮光紙和窗花風格懷舊，放有1張沒有床褥的鐵架床，櫃上擺滿樽裝水和卷裝紙巾，網民指出涉事舊式中層單位位於大角咀，2房1廳，月租6,500元，「一壓一上」，但沒有透露單位面積。

帖文引來多名網民留言，指「呢種窗花，真係好70年代」、「九龍城寨之圍城」、「行過隔離深水埗4000租都靚仔過你呢度」、「咁解咁多水同紙巾，係咪前身係臨時約炮房？」、「好快農曆7月，靈探一流」、「咩係一壓一上？」，有網民解釋意指押金和上期，租客要支付2個月租金。

（facebook群組「香港免佣租屋放盤」）

網民笑言「拍《九龍城寨》續集唔使搭景」。（《九龍城寨之圍城》劇照）