西環請食飯黨？男子街頭請求「陪去餐廳畀住錢先」　女街坊1句KO

騙徒手法層出不窮，幫人的同時也要小心善意被利用。近日有網民在網上發帖分享疑遇騙子的經歷，指1名操普通話、聲稱來自澳門的男子在堅尼地城街頭向她求助，問她餐廳是否都接受微信支付。她解釋並不是所有餐廳都接受後，男子竟開聲請求她幫忙付款，「佢請我陪佢去幫佢畀住錢先」，而她終以「唔得閒」為由拒絕。



有網民在網上發帖，指1名操普通話的男子在堅尼地城向她求助，問她餐廳是否都接受微信支付。她解釋並不是所有餐廳都接受後，男子竟開聲請求她幫忙付款。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

該名網民在Facebook群組「西環變幻時」發帖，表示於周二（23日）晚上9時左右，在堅尼地城西寶城對開被1名說普通話的中年男子叫停問路。該男子聲稱從澳門來港，問樓主附近有什麼餐廳，又問「收唔收微信支付」。

樓主解釋並非每間餐廳都接受微信支付，誰知男子竟叫她陪他去吃飯並幫他先結賬，「我話唔係間間都收，之後佢請我陪佢去幫佢畀住錢先」。樓主隨即以沒有空為由拒絕，「我話我趕時間唔得閒無理佢走咗」。

男子得知並非所有餐廳都接受微信支付後，竟叫樓主陪他去吃飯並幫他先結賬。（unsplash）

帖文引起網民熱議，有人懷疑男子是騙子，「真的騙子」、「難得你仲可以同佢猜咁多句」、「就係想你直接畀錢佢」，亦有人好奇問「陪？！好靚仔㗎？」，而樓主就回應「正常中年男人囉，高高瘦，但一睇就知內地人」。

另外有網民就分享類似經歷，「嗰度經常有，之前係兩個女嘅」、「噚晚係青衣遇到個普通話女人話唔見咗電話，想我幫佢去餐廳埋單。佢自稱上海嚟」。亦有網民覺得要提高警覺，「遇到呢啲人唔好企得咁埋佢身」、「其實香港有幾多人真係咁X得閒會陪你去仲要幫你俾住錢先。睇怕呢條友應該新嚟」、「叫佢搵警察叔叔幫手」。

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