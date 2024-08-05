疑似內地客就地坐馬路邊　飲品放地爽玩手機　網民：又熱又污糟！

行街行到攰，但又找不到椅子坐，該如何是好？有網民上載照片，顯示2名女子於周日（4日）下午約3時，直接坐在行人路，與馬路的鐵欄十分接近，其中1名女子更悠閒地滑手機，另1名女子人則將飲品放在地上，面向着馬路。網民對有關情境感到震驚，並推斷她們是內地旅客，表示「真係當晒自己屋企咁」、「街邊地下又熱又污糟喎」，又指香港有不少地點可以休息，故對她們選擇的「座位」感到莫名地妙。



據樓主上傳的照片顯示，2名女子於直接坐在行人路，與馬路的鐵欄十分接近。其他網民估計她們是內地遊客。（facebook圖片）

坐馬路邊悠閒玩手機

樓主在facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發文並上傳照片，顯示2名女子直接坐在行人路靠近馬路的位置，與馬路的鐵欄十分接近，其中1名女子穿藍色連身裙，正悠閒地使用手機，口裏則擔着1支白色幼長物體；另1名女子則身穿黑色上衣和白色蓬蓬裙，將已打開的罐裝飲品放在地上，面向着馬路休息。

樓主表示當時是周日（4日）下午約3時，笑言兩人「吸收地氣，吸收維他命D」。照片亦引來網民熱議，有人估計2女子是內地遊客，認為坐在馬路邊不但有欠衛生，更難免會不斷吸入廢氣，「專心打坐……」、「嚟香港，瞓、踎、坐，咁又一日啦，吸收香港靈氣後返上去」、「吸埋塵，吸埋二氧化碳，吸埋巴士噴出嚟嘅熱氣」、「地下熱到咁都仲坐，又污糟」、「冇啲衛生觀念，等間又坐人地張凳」；不過，也有網民表示「如果佢冇阻街，我又覺得問題唔大喎，仲冇踎咁難睇」。

有網民對於2女子選擇坐下的位置感到不解，「香港好多地方有得坐，快餐店可免費坐兼有冷氣歎」、「佢哋係咪相睇清楚李慧琼張banner咋？」。