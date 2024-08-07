恐怖升降機意外！入𨋢「蹦蹦跳跳」　升降機突故障下墜　大媽慘了

升降機內不可跳躍是常識吧！不過，近日內地網上流傳一段監控影片，內容為1名大媽在搭乘升降機時不斷「蹦蹦跳跳」原地跑步及小跳躍，結果升降機突然劇烈晃動，疑似出現故障並下墜，大媽亦被重摔到地板。



不少網民看完影片都狠批大媽，「沒點生活常識？電梯裏能蹦跳？」、「看到這個女的這樣真的是作死」。



內地網上流傳影片，顯示1名大媽在搭乘升降機時不斷「蹦蹦跳跳」，結果升降機疑似出現故障並下墜，將大媽重摔到地板。（「交通事兒」微博影片截圖）

微博「交通事兒」於周一（8月5日）上傳影片，並表示「經此一劫，大媽恐怕這輩子都不敢在電梯裏蹦蹦跳跳了吧？」。影片本為某大樓升降機內的監控錄像，不過可能經由其他設備拍攝電腦熒幕再上傳到網上，故受畫面所限未能得知事發地點及確設時間，惟可以看到事件發生於下午2時許。

從影片可見，1名身穿黃色外套的大媽進入升降機後，按下關門鍵及樓層鍵，同時開始原地小跑及蹦跳。約8秒後，升降機似是有異樣，只見大媽停止踏跳，並查看升降機內電子顯示屏。

但是不久，大媽可能見沒什麼事發生，又開始「爭取時間鍛練」，繼續原地跑步及小跳躍動作。大約8秒後，監控顯示時間突然消失，同時升降機出現故障、劇烈震動，疑似正在下墜，大媽亦失衡重重摔坐在升降機地板，但很快升降機不再搖晃，影片至此結束。

相關影片在內地多個社交平台流傳，引起網民熱議，不少網民都批評片中大媽缺乏使用升降機常識，「沒點生活常識？電梯裏能蹦跳？」、「普及安全常識的重要性」、「我小時候就被家長告知：在電梯不能跳來跳去打鬧了」、「看到這個女的這樣真的是作死」、「人教人沒用，事教人一次就會」。

（綜合）