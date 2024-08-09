坐監？倉務員上班被沒收手機　公司有2理由　有急事需用公家電話

返工期間當然處理公事，但打工仔都應該可以使用手機。有網民表示，其同事的朋友早年擔任倉務員，公司規定員工返工就要沒收其手機，放工才會歸還，主要擔心員工洩漏公司秘密，如果有需要打電話，就要用公司電話，但公司電話採用喇叭系統，換言之，所有人都聽到對話內容，最後同事朋友做了2年便辭職。



多名網民形容「點睇都係坐監」、「小學生咩？唔畀用手機，笑死人」、「小心被人爆手機資料, 沒收後完全唔知人地做過乜」。



樓主表示，同事朋友任職倉務員，公司要求員工甫返工即要遞上手機，收工後才能取回。（《游牧人生》電影截圖）

樓主在「香港討論區」表示，同事朋友曾經在1間海味公司任職倉務員，擺放天九翅、一品鮑等名貴產品，公司要求員工甫返工即要遞上手機，收工後才能取回，除了擔心員工洩漏公司秘密資料之外，同時不想員工跳槽，任何人都要在朋友收工後才能聯絡到對方。

如果有需要打電話，就要用公司電話，連家人有急事都一樣，但公司電話採用喇叭系統，「員工的秘密就會被全公司的人聽到晒」。

即使家有急事，員工都無法使用手機，需要用公司電話，但公司電話採用喇叭系統，，全場所有人聽到對話內容。（示意圖/gettyimages）

朋友因工作壓力太大，經常加班，「幾乎是要斷六親，做左2年就冇做」，所以該間公司離職率極高，不時公開招聘。

帖文引來多名網民留言，批評該間公司政策，「喺咁封閉壓抑嘅環境工作，反而員工離職得仲快」、「公司無權收你手機喎」、「咁奴隷嘅工都做」，亦有網民認為你情我願，無法忍受就辭職，更有人質疑事件真確性，難以了解真的仍有公司採取高壓政策。

（香港討論區）