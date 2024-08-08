男童機場着鞋踩上凳嬉戲！女生制止反遭家長批製造噪音　後續更衰

家長有責任教育小孩，在公眾場合應避免騷擾他人，惟有內地女生不滿發文，指日前於上海浦東機場目睹2名男童穿着鞋子，直接踩在共用座椅上玩耍，家長卻一直在看手機。最後她難忍對方嬉戲打鬧噪音，出言制止，怎料家長反指其不是，認為她主動吵架才是在製造噪音，影響他人休息，甚至出言恐嚇要打死她，中途不但沒有人替她說話，有人更要求她「不要再吵」，故大感委屈，無奈稱「下次我不會再這樣做了（制止對方），素質低就素質低吧」。



浦東機場有男童踩踏座椅玩耍，有女生看不過眼出言制止，反遭對方家長恐嚇。（threads截圖）

該內地女生在 threads 上傳2條片段，事發地點為上海浦東機場，片中所見2名男童穿着鞋子，不斷攀爬並直接踩在共用座椅上玩耍，而周遭有不少旅客，有人甚至正躺下休息。另一片段則可見，其中1名男童趁所有座位沒人就座之時，衝上座椅不斷跳躍，旁邊未見有同行家長或機場人員上前制止。

樓主表示，由於當時男童一直在她面前晃來晃去，但對方父親只顧在旁玩手機，完全放任孩子，最終她難忍男童嬉戲打鬧噪音，出言大聲制止。不料男童父親卻認為兒子沒有錯，樓主於是善意提醒，希望對方可以注意「素質」，「這是國際航班，都是外國人，你的小孩在這裏踩踏唯一休息區幾個可以睡覺的座椅，製造噪音，別人怎麼休息啊」。

樓主繼續質疑對方任由孩子踩踏座椅，認為是「丟中國人的臉」，擔心會讓外國人覺得中國人素質很差。不過對方聞言未有適時教育孩子，反過來指責樓主跟她吵架就是在製造噪音，影響其他人休息，同時堅稱自家孩子沒錯，是樓主素質差。

樓主續稱，最初有年輕人見她挺身制止男童，才讓他沒有坐到那些座椅，有向她表示感謝，不過就形容「後來大部份中國人全程冷漠」，看着她被壯漢欺負，甚至有老人要求她不要再和對方爭吵，影響他們休息；即便對方在爭吵過程中曾威脅要打死她，亦沒有人替她說話，故委屈表示「完全沒想到自己制止了國人的低素質，卻被家長一直欺負」、「下次我不會再這樣做了，素質低就素質低吧」。

不少網民批評該家長「沒素質」，「說要打死也太恐怖，周圍居然沒人幫你說話」、「他的小孩是跑酷選手嗎？」、「大家都有公共場合素質意識，就不會有這種巨大參差出現」，又分享遇其他無禮旅客經歷，「前天在馬來西亞餐廳吃晚餐時遇見幾個帶娃的中國人，她們任由娃娃們跑上跑下大喊大叫，真讓人無言」。

樓主之後在留言區附上對話截圖，顯示有相熟人士發現她出言制止，並和涉事家長起爭執，更將男童玩耍的片段放到網上公審，批評她行為如同出賣自己同胞，又大罵她應該要被「槍斃」，對突然被罵感到無言。

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