曾被欺凌到哭求輕生搞喊無數人　侏儒症男殺入影壇演《芙莉歐莎》

2020年，一段令人心痛的視頻在網路上走紅，視頻中一個名叫Quaden Bayles的澳大利亞小男孩因在學校被欺淩而痛哭。



由於患有侏儒症，Quaden天生身型矮小，在被欺淩後他還曾絕望地請求用「一條繩」來結束自己的生命。因此，他的母親Yarraka Bayles決定將這段視頻發佈到網上，並懇請大家教育自己的孩子。

視頻中，她的小兒子Quaden哭得十分痛苦，甚至開口要求用「一條繩」來結束自己的生命。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

作為母親，她由衷希望透過這段視頻能教育他人關於現實殘酷和歧視的問題，慶倖的是這段視頻最終引起了廣泛關注。（影片截圖）

不僅成功打動無數人的心，獲得了大量支持，包括知名演員曉治積曼（Hugh Jackman）、麥咸美（Mark Hamill）和謝菲甸摩根（Jeffrey Dean Morgan）等人也都紛紛為他發聲。（影片截圖）

作為母親，她由衷希望透過這段視頻能教育他人關於現實殘酷和歧視的問題，慶倖的是這段視頻最終引起了廣泛關注，不僅成功打動無數人的心，獲得了大量支持，包括知名演員曉治積曼（Hugh Jackman）、麥咸美（Mark Hamill）和謝菲甸摩根（Jeffrey Dean Morgan）等人也都紛紛為他發聲。

曉治積曼（Hugh Jackman）為Quaden Bayles發聲。（Getty Images）

Mark Hamill已年過七旬。（《星球大戰》宣傳影片截圖）

謝菲甸摩根（右）憑《The Walking Dead》反派「Negan」一角爆紅。（Getty Images）

值得一提的是，後來作為電影《末日先鋒》（Mad Max）系列編劇之一的佐治米拿（George Miller）更是直接以行動給予支持，除了在2022年的電影《三千年的渴望》（Three Thousand Years of Longing）中為Quaden爭取到了一個選角，如今在另一部最新作品《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》（Furiosa：A Mad Max Saga）中，他又再次給了Quaden一個擔任重要角色的機會。

Quaden有份參演《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》。（FB圖片）

Quaden有份參演《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》。（電影花絮）

佐治米拿讓Quaden參演電影《三千年的渴望》。（Getty Images）

隨著這個消息在社交媒體上傳開後，其母親Yarraka Bayles近日也鼓起勇氣在Facebook頁面上分享了一張她13歲的兒子Quaden與女演員安雅泰萊采兒 (Anya Taylor-Joy）在新電影片場中的合照，而這張合照也瞬間引發人們熱議。

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看著Quaden從被欺淩到在電影《芙莉歐莎：末日先鋒傳說》中獲得角色的經歷，這無疑令人為他感到開心。儘管至今仍有部分酸民還在不停嘲笑他的外貌，但相比起過往的諷刺，如今更多的是網民們線上給他鼓勵、讚美和支持，更齊心協力譴責酸民的作為，保護他避免再受到進一步的欺淩。

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Anya Taylor-Joy（IG@anyataylorjoy）

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許多網民也都紛紛留言，希望Quaden未來可以繼續發光發熱，走出黑暗角落，盡情的享受身邊愛他和相信他能做得好的人，給予的溫暖。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】