「脫到剩內衣」老爺全看光　奶奶怒罵不要臉　人妻呻：又不是裸體

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

婚後和老公家人同住，勢必得先磨合彼此生活習慣。

有位人妻抱怨，她只穿著內衣走出房間，正好被老爺奶奶撞見，立刻遭罵「不檢點」。

貼文曝光後，一票網友也認為被罵是自找的。

換衫換到一半走出客廳　網友猜奶奶是這原因發怒

「脫到剩內衣」老爺全看光　奶奶怒罵不要臉　人妻呻：又不是裸體（01製圖）

點圖放大閱讀：

+10

一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，某次她在房間內換衣服，突然想到要穿的衣服還晾在陽台，於是穿著內衣走出房間。

台女乘客突「赤裸大解放」機艙露點自拍　網民：後面個阿伯Miss咗台無罩女突於捷運「袒胸露腿跳艷舞」　同行友人更無品遭網民狂轟比堅尼比內衣「更裸露」　點解反而唔介意畀人睇？女網民都被考起

沒想到被坐在客廳的老爺、奶奶撞見，被臭罵一頓「不檢點、不要臉」，原po整個火都上來了，心想著：「又不是裸上身走出來，是在罵屁啊」。

【延伸閱讀】台夜市長髮女神「寒冬下着比堅尼」爆紅　蹲地服務任影唔嬲超敬業

【延伸閱讀】台夜市長髮女神「寒冬下着比堅尼」爆紅　蹲地服務任影唔嬲超敬業

點圖放大瀏覽：

+11

貼文曝光後，底下網友熱烈討論：

「妳是要讓老爺送院嗎」
「被罵是自找的」
「沒有其他的衣服先暫時穿出去拿衣服嗎」
「為什麼不穿上衣再出來，妳老爺不就呼吸急促」
「老爺血壓已上升」
「為什麼不乾脆走去街口7-11買包煙」

【同場加映】瘋傳長髮妹突於夜市「脫剩比堅尼」叫賣　網民：佩服這種敬業態度

【同場加映】瘋傳長髮妹突於夜市「脫剩比堅尼」叫賣　網民：佩服這種敬業態度

點圖放大瀏覽：

+36

也有人認為：

「勸奶奶少管閒事」
「這次我覺得妳沒錯」
「妳放心多走幾次，老爺會為妳主持公道的」
「你就搬出去住，看要怎麼穿，都沒問題，眼不見為淨」
「奶奶在家不可以這樣啦！」
「她是在罵老爺啦！因為他一直看」

【同場加映】台灣噴血美女來港穿這樣橋底拍寫真集　因布料太少「遭港媽擊退」

【同場加映】台灣噴血美女來港穿這樣橋底拍寫真集　因布料太少「遭港媽擊退」

點圖放大瀏覽：

+32
「保時捷女神」大膽衣着再惹議　竟穿這樣開車　前科更誇張台女穿「迷你比堅尼」路邊截車惹議　被認出本尊竟是「英文老師」抖音遮臉網紅「你的小夢」靠性感短裙照爆紅　手滑洩真面目惹熱議新疆「美少女屠夫」網紅自認出軌　爆淪男家搖錢樹　遭酗酒夫家暴台鐵美女車長　穿制服車廂內跳舞抖音片瘋傳　惹爭議急澄清已下班

延伸閱讀：

首批高中選秀球員投震撼彈引退　范玉禹向棒壇大前輩道歉：讓您失望了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

婆媳關係
露體
婚姻
熱話
台灣
中天新聞網