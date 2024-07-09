「脫到剩內衣」老爺全看光 奶奶怒罵不要臉 人妻呻：又不是裸體
撰文：聯合新聞網
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婚後和老公家人同住，勢必得先磨合彼此生活習慣。
有位人妻抱怨，她只穿著內衣走出房間，正好被老爺奶奶撞見，立刻遭罵「不檢點」。
貼文曝光後，一票網友也認為被罵是自找的。
換衫換到一半走出客廳 網友猜奶奶是這原因發怒
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一名網友在臉書社團「匿名3公社」發文表示，某次她在房間內換衣服，突然想到要穿的衣服還晾在陽台，於是穿著內衣走出房間。
沒想到被坐在客廳的老爺、奶奶撞見，被臭罵一頓「不檢點、不要臉」，原po整個火都上來了，心想著：「又不是裸上身走出來，是在罵屁啊」。
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貼文曝光後，底下網友熱烈討論：
「妳是要讓老爺送院嗎」
「被罵是自找的」
「沒有其他的衣服先暫時穿出去拿衣服嗎」
「為什麼不穿上衣再出來，妳老爺不就呼吸急促」
「老爺血壓已上升」
「為什麼不乾脆走去街口7-11買包煙」
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也有人認為：
「勸奶奶少管閒事」
「這次我覺得妳沒錯」
「妳放心多走幾次，老爺會為妳主持公道的」
「你就搬出去住，看要怎麼穿，都沒問題，眼不見為淨」
「奶奶在家不可以這樣啦！」
「她是在罵老爺啦！因為他一直看」
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