生10個都養得起！不滿媳婦拒追仔　富貴奶奶嬲爆「自己生」下場慘

我有6套房子，生10個都養得起！內地不少長輩仍有重男輕女的觀念，只想有個男丁傳宗接代，有網上報道講述北京1名54歲大媽身家豐厚，擁有多個物業，眼見獨生子結婚後誕下孫女，雖然孫女十分可愛，但始終想有個男孫繼後香燈，明言出錢又出力希望媳婦懷第2胎去「追仔」，但媳婦企硬拒絕。



奶奶心繫男孫，既然媳婦不肯配合，她憤而決定「自己兒子自己生」，更豪言「我在北京有6套房，再生10個也養得起」，最終如願懷孕，更喜獲麟兒。惟老來得子不一定是幸福，反而弄至於兒媳關係破裂，慘被斷絕來往，下場悲慘。



網上報道講指北京1名身家豐厚的奶奶，明言出錢又出力希望媳婦懷第2胎去「追仔」，但媳婦企硬拒絕，她為了想有男丁傳宗接代，故決定自己生男丁。示意圖。（《全職乖孩》劇照）

內地網絡流傳報道，指北京市1名54歲姓張婦人育有1名獨生子，她身家豐厚厚，單是在北京已有6個單位，一直想兒子婚後可以誕下男孫傳宗接代。惟媳婦首胎卻是誕下女兒，雖然孫女深得她的歡心，但張婦仍放不下重男輕女的觀念，苦勸媳再生第2胎「追仔」，更承諾會出錢出力，保證一定會幫忙照顧孩子，而且不用擔心經濟問題。

奶奶身家豐厚 豪言：再生10個我也養得起

無論張婦如費盡唇舌，兒媳都覺得有1個女兒便足夠，並解釋雖然沒有經濟壓力，但養育孩子要費盡心神，沒必要多生一個。張婦出盡辦法勸說都被拒後，眼看添男孫無望，她憤而決定「你們不生那我就自己生」，更豪言表明「我北京有6套房，再生10個我也養得起」。

其後張婦果然成功懷孕，最終喜獲麟兒。兒子首子成為哥哥，但弟弟的年紀比自己女兒還小，而且張婦的做法令兒媳一家不能接受，認為她年紀偏大，很難照顧到孩子長大成人，他們只會要接手照顧「弟弟」，成為生活負擔。

內地不少長輩仍有重男輕女的觀念，只想有個男丁傳宗接代。示意圖。（《全職乖孩》劇照）

張婦卻認為是長子不聽勸告生仔，而孫女將來都會外嫁，名下財產就會落入別人手裏，她認為只有兒子才配繼承家產，故才會千辛萬苦也要自己誕下兒子。惟孻仔出世後，張婦與與兒媳關係破裂，最終更斷絕來往，自己慘吃惡果。

網民：生兒育女不能勉強

報道瘋傳後惹來不少網民討論，有人指不少獨生小孩的渴望有兄弟姊妹陪伴，成長時能互相扶持，但也要尊重父母的想法，生兒育女不能勉強。亦意見指明白張婦的決定，「雖說孩子不該分男女，但老一輩就是放不下重男輕女的想法」，但有人反駁高齡產子容易有各種問題，而且如果只為想追仔勉強生產，不一定有好結果。

翻查網上資料，相關「報道」的類似內容數年前已於內地「公眾號」流傳，而且沒有詳細的內容，亦沒有當事人的訪問，大型傳媒亦沒有報道，故有人認為是「作故仔」、「博流量」，而且不時再被炒熱，近日又再流傳，故未必可盡信。

（綜合）