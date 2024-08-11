仲飲牛奶補鈣？呢款甜品鈣質超高　營養師：它是豆漿的25倍

鈣質保持骨骼強健，不少人透過飲食補鈣防止流失。台灣有營養師指出，傳統豆腐花使用硫酸鈣，令到豆漿凝固，每100克傳統豆腐花即有300毫克鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍，便利店售賣的豆腐花並非用硫酸鈣，所以鈣含量會和嫩豆腐及豆漿差不多，每100克只有大約12毫克鈣質，提醒民眾可以食得更健康。



營養師楊哲雄解釋，傳統豆腐花用硫酸鈣來讓豆漿凝固。（示意圖/資料圖片/徐嘉蒓攝）

營養師楊哲雄在facebook專頁「好食課」表示，傳統豆腐花和便利店售賣的豆腐花主要原料都是豆漿，前者使用鹽滷或硫酸鈣來讓豆漿凝固，口感偏硬，部份更會加入樹薯粉、地瓜粉等澱粉，讓質感更加綿密細緻，後者使用明膠或布丁粉等作為凝固劑此口感通常會和布丁或果凍相似，吃起來比較軟嫩，部份產品甚至會加入鮮奶、雞蛋、奶粉等，讓味道更加豐富，所以素食者需要注意成分中是否含有雞蛋或牛乳等。

營養師楊哲雄指出，由於傳統豆腐花使用硫酸鈣，每100克就有300毫克鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍。（好食課網站圖片）

楊更指，由於傳統豆腐花使用硫酸鈣，每100克就有300毫克鈣質，是牛奶的3倍，豆漿的25倍。至於便利店售賣的豆腐花並非使用硫酸鈣，所以鈣含量和嫩豆腐及豆漿相近，每100克大約12毫克鈣質，換言之，傳統豆腐花比較能補鈣。

（facebook專頁「好食課」）