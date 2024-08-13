30歲竟患大腸癌末期！醫生警告：常吃這4類食物出事　6症狀即求醫

【大腸癌／症狀／高危群組】大腸癌是常見癌症之一，更出現年輕化趨勢。有台灣腸胃科醫生分享病例，指曾有1名30歲病患，因生活習慣不佳，罹患第4期末期大腸癌。他之後拆解大腸癌高危群組及預防方法，特別提到4類食物會增加患上大腸癌風險。



大腸癌是常見癌症之一，更出現年輕化趨勢。（示意圖／gettyimages）

大腸癌年輕化

台灣腸胃內科醫生彭彥領於YouTube頻道「醫NOTE」指出，由於台灣人飲食西化、習慣改變和缺乏運動，令大腸癌發生率增加，而且有年輕化趨勢。他分享病例，曾有1名30歲病患，因生活習慣不佳，罹患第4期末期大腸癌。

醫生指出，飲食西化、習慣改變和缺乏運動，令大腸癌發生率增加。（示意圖／gettyimages）

大腸癌成因

彭彥領醫生指出，一般大腸瘜肉分為「腺瘤性瘜肉」、「發炎性瘜肉」和「增生性瘜肉」，其中與大腸癌相關的癌前病變，是「腺瘤性瘜肉」；「發炎性瘜肉」和「增生性瘜肉」則一般認為與大腸癌發生沒有關係，只要追蹤即可。

大腸癌高危群組

彭彥領醫生列出大腸癌4個高危群組，包括「家族史」、「生活、飲食型態」、「吸煙喝酒」，以及「50歲以上」。他更特別提醒，「高油」、「低纖」、「紅肉」和「加工肉」4類食物與大腸瘜肉甚至大腸癌高度相關，要注意飲食習慣。

（「醫NOTE」影片截圖）

彭彥領醫生提醒，「高油」、「低纖」、「紅肉」和「加工肉」4類食物與大腸息肉甚至大腸癌高度相關，要注意飲食習慣。（示意圖／gettyimages）

大腸癌預防方法

彭彥領醫生指出，要預防大腸瘜肉和大腸癌，須定期接受大腸鏡篩檢，也要改善飲食習慣，戒煙戒酒，以及進行規律運動。

大腸癌6症狀要求醫



大腸癌是常見致命癌症。（示意圖／gettyimages）

在香港，大腸癌是首3位最常見癌症之一，每年平均有5,000多宗新症。而根據本港醫管局智友站，大腸癌常見6大症狀，如下：

大腸癌常見有6大症狀▼▼▼

1）大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血

2）排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）、糞便形狀改變（幼條狀）

3）無故體重下降

4）下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）

5）大便時有尚未排清的感覺

6）身體出現貧血徵狀：手腳冰冷、疲倦、心跳加速、氣喘、面色蒼白、頭暈



如有以上症狀，緊記要及早求醫。

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣。（示意圖／gettyimages）

另要注意的是，大腸癌罹患原因並非只有生活習慣，根據醫管局智友站，「年過50」、「家族中有人患過大腸癌」、「本人或家族中有人患慢性結腸炎或結腸瘜肉」、「長期進食高脂肪、高膽固醇食物，而纖維攝取不足」、「體重超標（BMI體重指標超過25）」、「飲酒過量」、「吸煙」、「極少運動」這8類群組，都是患大腸癌高風險一群。