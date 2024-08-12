中大生應徵想做辦公室助理　面試官詫異學歷過高　見工原因惹羨慕

「個個都打工，唔通個個都想打工咩？」，有港男在網上表示，其公司正招聘辦公室助理，其中1名應徵者是中文大學雙主修畢業，明顯學歷過高，於是詢問對方為何想應徵，對方解釋「夜晚靠炒外匯同黃金已經財務自由」，所以想早上至下午想打工消磨時間，不介意薪酬多少。他們話題由見工改為投資，「傾咗好耐關於有咩好炒」，到最後沒有聘請該名中大生。



多名網民笑言「咁所以點炒，有冇得教路？」、「我係你就請佢拎貼士」、「佢不如去做吓動物義工好過啦」。



中大雙主修畢業卻應徵辦公室助理，令到樓主詢問「做咩咁嘅學歷見辦公室助理𠵱啲職位」。（示意圖/gettyimages）

樓主在Threads表示，早前進行有關招聘辦公室助理的面試，其中1名應徵者是中大雙主修畢業，而且和樓主同屆。樓主詢問「做咩咁嘅學歷見辦公室助理𠵱啲職位」，對方即指晚上透過外匯和黃金買賣，達到財務自由，所以「想日頭搵少少世藝消磨時間，人工幾多都冇所謂」，於是他們「傾咗好耐關於有咩好炒」。由於該名應徵者溝通和社交能力欠奉，所以到最後不獲聘請。

該名應徵者指出，晚上透過外匯和黃金買賣，達到財務自由，所以「想日頭搵少少世藝消磨時間，人工幾多都冇所謂」。（示意圖/gettyimages）

樓主更指，之前都有數人都是「想搵份工冇咩壓力去返」，形容「諗起其實都幾爽皮」。

帖文引來不少網民討論，「聽過財務自由、40歲已退休人士去送外賣，因為想消磨時間」、「留個位畀有需要嘅人啦」、「我返工好得閒，想調返轉搵嘢炒」。

（Threads）