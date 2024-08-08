素食店做6折優惠　服務費卻咁高　網民傻眼嘲諷：不如直接畀8折

飲食業面對北上消費衝擊，不少食店減價吸客，不過「魔鬼」有時隱藏在細節。有港男早前在社交平台發文，指在佐敦1間素食店吃下午茶，雖然食物有六折優惠，可是結賬時卻發現收茶錢之外，更收取17%服務費，令他無奈。



帖文一出引來網民議論紛紛，不少人對17％服務費大感嘩然，「今時今日香港餐廳仲17%，服務好到上太空？」、「17%服務費，重要係齋舖，不食肉，吞骨」。



樓主從賬單發現當中包括9元「茶介（茶芥）」，以及收取了17％服務費，令他傻眼。（Facebook圖片）

有港男在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」中發文及相片，他早前到佐敦一間素食店吃下午茶，餐牌食物有六折，樓主於是點了「星洲炒米」及「紅油抄手」共兩款食物，結賬時合共120元，可是他從賬單發現當中包括9元「茶介（茶芥）」，以及收取了17％服務費，令他無奈。

帖文引來網民議論紛紛，不少人對17％服務費大感嘩然，「雙計？」、「今時今日香港餐廳仲17%，服務好到上太空？」、「17%服務費，重要係齋舖，不食肉，吞骨」、「服務費貴過酒店」。

有網民認為食店「直接原價八折！來得光明正大！毋須咁樣衰」。（《愛回家之開心速遞》劇照）

有人認為餐廳給予正價六折但收取這麼高的服務費，也不化算，「$52個星米已經係六折……」、「直接原價八折！來得光明正大！毋須咁樣衰」、「七加八增，等同無折」、「博人唔睇單」。亦有人質疑「有冇事先講明㗎，冇就係詐騙」，不過有人反駁「你覺得唔抵咩，冇人强迫你去」。