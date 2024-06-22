走塑│尖沙咀餐廳採罐頭式外賣盒　食客列舉2大好處　網民讚：細心

自即棄塑膠管制措施生效以來，替代物料的外賣餐具品質不時引來討論！較早前就有食客於尖沙咀某餐廳，外賣購買承惠48元海南雞飯，而餐廳竟以罐頭盛載飯菜，取代市面外賣盒，她返回公司時，飯菜仍「熱辣辣」，加上獲附送保溫袋，故大讚「落雨都唔驚，一定唔會穿」。不少網民都讚餐廳細心，「溫度，態度，味度」。



尖沙咀有餐廳採用罐頭式外賣盒，食客激讚「返到Office坐低仲熱辣辣」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該食客在facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上傳2張照片，指日前於尖沙咀某餐廳，以外賣自取的方式，購買1個要價48元海南雞飯。當她回到辦公室時打開外賣時，不禁驚嘆「好得意嘅外賣盒，成個罐頭咁樣密封起，返到Office坐低仲熱辣辣」。

照片所示，海南雞以及跟餐的黃油飯均採用罐頭盛載，與市面外賣盒完全不同，罐頭既能保溫，運送時亦更能避免「倒瀉」風險。除了外賣盒令她驚喜外，餐廳更附送1個保溫袋，以供盛載所有餐點和飲品，故大讚「起碼一定唔會穿，落雨都唔驚」。

餐廳亦附送保溫袋，不但能保溫，運送時亦能避免「倒瀉」風險。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

不少有網民都讚餐廳夠細心，「好特別嘅外賣包裝」、「溫度，態度，味度」、「睇嚟個老細係有心做生意㗎」、「我係觀塘食過一間是貓罐頭形狀的」，亦有人貼出戰時士兵的圖片，笑稱「果然職場如戰場」、「好似Camping用嗰啲餐具器皿」、「我送外賣時，以為（係）午餐肉」。

有留言貼出戰時士兵圖片，笑稱「果然職場如戰場」。（FB「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

惟有人覺得最重要是食物味道，而非包裝，「呢個一啲都唔環保，似gimmick（噱頭）多啲」。有留言則溫馨提醒，「鋁製材料都係少用為妙」、「熱力同埋花痕會有鋁離子產生，身體不能排出，所以雪平鋁日本好小心使用」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）