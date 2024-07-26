大老鼠迎面而來　拖鞋男天殘腳一踩化解危機　專家揭可能仲未歸西

不少人在公共場合看到老鼠亂竄，都會嚇到躲開，然而近日一則影片瘋傳，一名男子不但完全不怕大老鼠迎面衝來，還僅用「一隻腳」就讓老鼠倒地不起，引發網友熱議。



這支影片在臉書社團《爆廢1公社》受到極大的關注，畫面中可以看到，大老鼠用極快的速度，準備衝進後面商家，現場尖叫聲不斷，此時這名穿著紅色短褲、夾腳拖的男子不急不徐走出來、快速踩上一腳，下一秒老鼠直接倒地不起，成功化解了一場「危機」。

一名男子不但完全不怕大老鼠迎面衝來，還僅用「一隻腳」就讓老鼠倒地不起。（影片截圖）

一名男子不但完全不怕大老鼠迎面衝來，還僅用「一隻腳」就讓老鼠倒地不起。（影片截圖）

一名男子不但完全不怕大老鼠迎面衝來，還僅用「一隻腳」就讓老鼠倒地不起。（影片截圖）

截至發稿時間，貼文已吸引逾3,800個讚數、超過1,000則留言。網友紛紛表示：

「甘拜下風，難道就是傳說中的天殘腳」

「好佩服那位踩鼠勇士，真的很神勇，我重播看有百遍以上，哈哈，他比殺匪還英勇，讚嘆」

「那拖鞋可以整雙丟掉了，然後地板漂白水拖三次，謝謝」

「牠是廚師，你把牠踩死誰來做菜」。



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至於影片中老鼠是否魂歸西天？答案不得而知，不過，專家指出，老鼠遇到了危險還是會裝死，但這種情況比較少見，另外「裝死」是一種保護自己的本能，與智力水平無關，這是動物在演化過程中形成的生態適應性，很多昆蟲如甲蟲、蛾子，以及一些低等動物也會「裝死」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】