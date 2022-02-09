雞排妹鄭家純28歲靠炒樓致富！分享10年理財心得　畀首期當交學費

台灣女星「雞排妹」鄭家純在演藝圈與網路有一定聲量，更斜槓自創情趣用品副業，近年還和親友集資6千萬台幣在台北市大安區購入整層3戶「敦南好好」豪宅，引起各界關注。今年僅28歲的她「從月光族到買樓」，10年來在理財上心態有很大變化，也建議想買樓自住的年輕人「其實不用急」。



鄭家純日前在臉書發文分享，2年前手上的資金和3年前幫媽媽換塔位時已是不同程度，體驗過一些金融樂園的遊樂設施，經歷在幾百萬台幣之間衝浪的感覺，更加認識自己面對金錢的心性，找到適合自己的投資方向，才決定挑戰槓桿大但比股市安全的房地產。

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她最初設下目標「擁有完整的買賣履歷」，當時看到大安區包層的難得機會，但保守估計自己只能貸到2間，對這項投資的想法是「可單獨賣、或有買家想3戶打通」，且因為物件條件優，加上因疫情和股市狀況，房市不熱，才敢買到3間，便與信任她的親友一起集資。

鄭家純說，她27歲時簽約3間預售屋、對保簽3500萬台幣本票，預估第3間能在29歲生日前售出，達成自己訂下的短期目標，「身為投資客，不會去弄假自住省稅金，也不會建議和我差不多年紀的人要趕快買樓」。

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對於有人詢問「幾歲前該買樓？」鄭家純認為，自住的話就不用著急，頭期款用來當學費，未來壯大後的自己，會感嘆幸好沒有因長輩和社會風氣的期待，而買下各方面條件都得妥協到底的物件，導致壓縮生活品質變不快樂，還沒有投資自己的餘裕，但若對「買樓會有安全感」的人來說，就另當別論了。

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