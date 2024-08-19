$50碗餐蛋麵！飲品另計　2塊午餐肉加煎蛋被批搶錢：$30係智商稅

餐蛋麵可說是小食部的經典之作，肚餓或「口痕」時吃一碗也是不錯選擇，但如果叫價50元，你還會光顧嗎？有網民分享指到食肆用餐時，單單一碗餐蛋麵已盛惠50元，只見碗內兩片午餐肉及一隻普通煎蛋，飲品還要另計錢，熱飲16元、凍贪0元，直言「唔係肚餓到頂點，真係唔會食」。有網民批評售價高昂得過分，「有30蚊係智商稅」，但亦有網民認為一情況下價錢合理。



公仔麵系列有5款配料選擇，包括香腸、火腿、午餐肉、雞蛋及五香肉丁，可任選2款，餐牌還標明是「新品上市」。（香港討論區圖片）

有網民在香港討論區以「$50一碗嘅餐蛋麵，唔知係點樣嘅呢」為題發帖，分享一碗叫價50元餐蛋麵的食評，但未有提及用餐地點。他指麵質比茶餐廳「好少少」，「唔知係咪肚餓得滯」，甚至整個麵連湯都吃盡，但就此售價而言仍是不值。

餐蛋麵賣相普通，只見碗內兩片午餐肉及一隻普通煎蛋。（香港討論區圖片）

網民：怪唔得全部人北上

從相片可見，公仔麵系列有5款配料選擇，包括香腸、火腿、午餐肉、雞蛋及五香肉丁，可任選2款，餐牌還標明是「新品上市」，另外還有凍熱飲提供，售價分別為16及20元，而樓主所點的餐蛋麵則賣相普通，只有兩片午餐肉及一隻普通煎蛋。

帖文引起網上熱議，有網民批評「搶錢」，定價太貴，「最低工資一粒鐘都食唔到一碗」「怪唔得全部人北上」，而且單看照片感覺質素普通，「得兩塊餐肉咁薄+平蛋+公仔麵，屋企煮都係11蚊」、「收得50元畀誠意，失敗」。不過亦有人估計該食店位置偏僻，獨市生意才訂價高昂，「係唔係荒山野嶺方圓10公里得佢一檔」。