危險！乘客巴士上層走廊位站立搖晃仲咁做　網民看影片憂害死人

巴士上層及樓梯位置不可站立，否則隨時害人害己！有港男坐巴士上層時，拍下有乘客站在上層的走廊中間，並在社交平台發放影片。影片見到有數位男女乘客，站在上層走廊位置，且跟隨行駛中的巴士搖搖晃晃，更有兩個乘客同坐一個位，港男有感他們的行為相當危險，於是在網上分享事件。



不少網民看到影片後，批評在上層站立的乘客自私，「企喺上層嘅人係無知、自私＋害死人」、「上層唔畀企人，係因為會令巴士個整體重心向上，一轉彎反車嘅機會增加」、「有事真係會一鑊熟」。



樓主坐在巴士上層，當時有起碼3名男女乘客，站在巴士上層的走廊位置。（影片截圖）

有港男在Threads上發布影片，表示「而家先知上層可以企人」。影片可見，樓主坐在巴士上層，當時有起碼3名男女乘客，站在巴士上層走廊位置，且跟隨行駛中的巴士搖搖晃晃，另外，畫面更看到有2個乘客坐在同1個位上，讓樓主覺得十分危險，於是在網上發片分享事件。

帖文引來網民議論紛紛，「企喺上層嘅人係無知、自私＋害死人」、「上層唔畀企人，係因為會令巴士個整體重心向上，一轉彎反車嘅機會增加」、「有事真係會一鑊熟」。

有網民認為如遇這些情況，建議樓主這樣做，「如你見到就講畀司機知，趕返佢落嚟啦！」。亦有網民分享類似經驗，「以前搭過15號上山頂，勁多內地人企在上層，最後車長搵個安全位置熄匙，走上上層命令佢哋落下層企，話唔落就唔開車」、「小弟日日放工出中環，架巴士上層都企滿晒人，冇必要大驚小怪」。

至於有人質疑為何車長仍開車，樓主表示「司機最後有叫佢哋返落去」。亦有人認為可能是等下車，「有時係下層企滿，上層滿座本身冇人企，但差唔多到站，有幾部巴士等埋站嗰陣，啲人就已經企晒出嚟，都會同片段一樣，上層企人但郁緊車」。