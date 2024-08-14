新港城育嬰室洗海參！2海味店員工遇投訴爆粗︰X那星　港媽咁反擊

不少商場都設有育嬰室，以方便媽媽照顧幼嬰，惟竟被濫用作其他用途？有港媽在網上表示，日前打算帶同年幼女兒進入馬鞍山新港城中心育嬰室更換尿片，但入內竟見到2名分別身穿海味店「老上環」和「南北行」制服的女員工霸佔育嬰室，分別清洗清潔用品和海參，令港媽無法為女兒換片前洗手。港媽最初有禮表示「呢度係育嬰間，你哋唔可以喺度洗呢啲嘢㗎喎」，但老上環女員工無視港媽，南北行女員工更反駁她「懶正義，個個都係咁㗎啦」。港媽強調清洗清潔用品不排除會有清潔劑，有機會影響小朋友，而且可能有損食物衛生，南北行女員工當場爆粗罵「X那星」，而其他清潔女工都拒絕介入。



港媽最後向管理處和涉事海味店投訴，其中管理處回覆指已經向老上環和南北行發出警告信，同時安排女保安在育嬰室外把守。老上環和南北行分別在其facebook專頁承認事件，並向該名港媽公開道歉，承諾會作出跟進，避免再發生同類事件。



多名網民留言直斥「真係好離譜」、「你哋啲員工真係好有問題」、「應該要你哋個員工同個媽媽講返對唔住啦」。



港媽攜同愛女前往馬鞍山新港城中心育嬰室，見到2位分別身穿海味店「老上環」和「南北行」制服的女員工，分別在清洗清潔用品和海參。（facebook群組「馬鞍山之友 2.0」圖片）

2間店舖女員工霸佔洗手盤

樓主在facebook群組「馬鞍山之友 2.0」發帖表示，本月12日上午約11時，在家人的陪同下攜同愛女前往馬鞍山新港城中心，其間到育嬰室為女兒換片，當時育嬰室大門開啟，樓主見到內裏有2名分別身穿海味店「老上環」和「南北行」制服的女員工，她們分別清洗清潔用品和海參，「霸晒育嬰間內嘅2個洗手盤，我（樓主）連想同女換片前洗個手都冇位」。

港媽即場反映不滿

樓主保持禮貌地向對方表示：「姐姐呀，呢度係育嬰間，你哋唔可以喺度洗呢啲嘢㗎喎。」老上環女員工沒有回應，但南北行女員工態度惡劣反駁樓主「懶正義，個個都係咁㗎啦」。

樓主感到憤怒，立即替女兒換片，再將她放在育嬰室外的嬰兒車車，暫時交由公公照顧，然後再入育嬰室與2名女員工理論，並且拍攝相片作證，又重申「呢到係育嬰間，嬰兒用嘅地方，你哋1個洗清潔用品，我唔知你會有咩清潔劑，如果有嬰兒整到，你哋邊個負責？第二你哋賣嘅係食品，你放喺小朋友屎屎尿尿嘅地方洗，都好唔衛生啦吓話」。

南北行女員工洗海參，反駁樓主「懶正義，個個都係咁㗎啦」，甚至爆粗罵「X那星」。（facebook群組「馬鞍山之友 2.0」圖片）

清潔工未有介入勸阻

南北行女員工立即爆粗斥「X那星」，樓主唯有向旁邊的清潔女工反映事件，但女工聲稱「個個都係咁㗎啦，你有咩同公司講囉」。樓主立即拍攝育嬰室情況，老上環女員工疑似恐嚇樓主「夠膽你入返嚟囉」。

樓主無視恐嚇，繼而向商場投訴，保安員詢問細節和翻攝樓主相片，隨後和樓主表示會立即到場跟進。由於樓主要照顧幼女，所以沒有跟隨保安步伐，繼而離開商場，事後再傳送電郵給老上環、南北行和管理公司作出正式投訴。管理處事後致電給樓主，表示已向老上環和南北行發出警告信，同時會安排女保安在育嬰室外面把守。

港媽：希望大家見到類似事件要出聲

樓主在文中強調，作為母親，盡量都不想在小朋友面前和人發生爭執，「亦都唔會因為帶住嬰兒，就老奉要求或希望人哋遷就或者禮讓」，但見到其他人明明做錯，「仲要聲夾惡咁，真係好嬲」， 希望大家以後見到類似事件都一定要出聲。

老上環女員工清洗清潔用品，向樓主稱「夠膽你入返嚟囉」。（facebook群組「馬鞍山之友 2.0」圖片）

南北行即日公開道歉

南北行同日在facebook回應事件，就有照片顯示有南北行員工利用育嬰室洗手盆浸發海參一事，公司「已即時嚴肅跟進及檢討，亦就此行為向公眾道歉」。強調育嬰室作為公眾地方，「同事的做法實屬不當，往後會禁止同類事件發生，並已經對相關員工作出嚴厲斥責及處分」，同時為準備使用育嬰室的該名女士造成的不便深感歉意。

南北行重申深知香港市民對食物衛生十分關注，公司會馬上作出檢討並加以監察，維持公眾對其信心。

老上環翌日公開致歉

老上環本月13日在facebook回應事件收到顧客相關反饋，「相信大家也在網上看到我們員工在育嬰間清水搓洗抹布的事情」，已由人事部門處理和跟進，「對於由此帶來的不便，深感抱歉」，強調「事件確實是我們疏忽」，公司未來一定會加強對員工的培訓，提高他們的意識，確保這種情況不再發生，同時強調不會在分店或任何公共場所處理海參。

老上環「感謝那位勇敢站出來反映問題的顧客，正是她的提醒讓我們能夠及時發現問題並改進」，公司也會繼續努力，為大家提供更好的服務和體驗，歡迎大家如有任何問題或建議，可以隨時聯絡公司。

網民讚樓主：媽媽你好勇敢！

事件引來不少網民關注，留言指「既然咁重視產品質素，點解可以容許員工用咁求其嘅方法去處理貨品？」、「次次都係唔夠人講就爆粗，爆粗就有道理嗎？真心要問責呀！」、「媽媽你好勇敢！支持要逼公司出指引，唔畀佢哋再咁用育嬰室！」

（綜合）