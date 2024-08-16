僱主吩咐big bomb！外傭不買炸彈買這食材　買對了1原因仍被責怪

僱主竟叫外傭去買炸彈？有女僱主在網上群組大呻，稱日前要求外傭購買3款食物，對方的確買對，但卻額外買了4款她沒有要求的食物，更指外傭已非首次犯同類錯誤，詢問該如何解決。女僱主亦上載了與外傭的對話截圖，提及購買哪3款食物。



惟網民集體錯重點，因發現樓主要求女傭購買「巨型炸彈」（big bomb），紛紛詢問為何要買炸彈？樓主解釋是打錯字，應是大髀骨（big bone）。網民笑言「工人姐姐聰明過我，我真係估唔到係豬骨」、「畀着我真係估唔到係買豬骨」，亦有人認真建議下次可向外傭提供圖片，並寫清數量，相信能解決亂購物的問題。



樓主早前叫了外傭買餸，其中1款竟是「巨型炸彈」（big bomb）。（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

樓主在facebook群組「聘請工人姐姐關注組」以英文發帖，表示早前叫外傭去買餸，明明要求對方購買3款食物，但卻買了7款回家，其中3款是樓主指定的筒骨（大髀骨）、南瓜和栗子，但餘下食物並非樓主要求購買，更指對方之前已犯過同類錯誤，詢問網民如何解決問題。

網民指女僱主串錯字，但外傭仍買對食物，理應獲讚。（《淪落人》電影截圖）

樓主同時上載相關對話截圖，但網民留意到樓主要求購買「巨型炸彈」（big bomb），笑言「買1個大炸彈」、「我一睇以為係爆炸糖」。樓主解釋是自己打錯字，網民笑言「Goodest English」、「指示不清晰，又無數量，又無圖片，加上又本身打錯字，佢都唔識點買」，認為該外外傭很醒目，理應獲讚。亦有人認真建議女僱主作出更清晰指示，「圖片加數量，完」、「自己買返」，更有網民質疑事件的真實性。

（facebook群組「聘請工人姐姐關注組」）