Aesop洗手液變廁所清潔劑！女兒驚悉狂罵　母親愕然︰原來要$XXX

澳洲品牌Aesop推出的個人護理產品，標榜純天然成份，售價比其他牌子護理產品昂貴。馬來西亞1名人母發現家中用完廁所清潔劑，見到女兒的Aesop洗手液，於是用來清潔廁所，豈料女兒「知道後就鬼吼鬼叫」，甚至立即取走放回房間，人母批評「有必要為了這個發那麼大的脾氣嗎？」。



事件驚動多名網民，甚至傳到香港，笑言該支洗手液價值360港元，「以1支廁所清潔劑約30港元計算，大約貴10倍」、「Aesop洗手液變廁所清潔劑，真奢侈」。人母事後再回應「原來這瓶東西要那麼貴」，以為只是普通洗手液，雙方達成共識，以後有類似事件，就要提醒對方。



樓主用Aesop洗手液洗廁所，事後才知道售價360港元。（小紅書圖片）

樓主在小紅書表示，日前用完廁所清潔劑，但忘記購買，見到小女兒在廁所有1支Aesop洗手液，於是「先用這樽頂一頂，反正那麼大樽還有很多」，但小女兒事後得悉事件，當場向母親吼叫，甚至立刻取走，揚言「以後只放在自己房間就好」。樓主在文中批評只是洗手液而已，「有必要為了這個發那麼大的脾氣嗎？她很久沒有這樣對我沒大沒小了」。

事件傳至香港，網民笑言根據Aesop官網，該洗手液售價達360港元，但廁所清潔劑大約30港元，「明明30元可以解決的事，你用360元來解決」、「唔係你畀錢，你梗係咁講」、「今次真係洗廁所唔知洗手液貴」。

網民指出廁所清潔劑大約30港元，「明明30元可以解決的事，你用360元來解決」、「今次真係洗廁所唔知洗手液貴」。（《孤男寡女》電影截圖）

樓主事後指，「原來這瓶東西要那麼貴」，但她覺得沒有必要購買昂貴洗手液，和小女兒閒聊，原來她放在樓下廁所，想讓母親和胞姊「也用好東西」，結果被母親用來洗廁所。樓主慨嘆女兒「當初什麼也沒說，就擺1樽在那，以為是普通洗手液」，雙方同意日後遇到類似事件，就要提醒對方，避免再發生「Aesop洗手液變廁所清潔劑」事件。

（綜合）