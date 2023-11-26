洗廁所｜如何去除馬桶陳年污垢？網民力推一潔廁神器：好用又便宜
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
居家廁所清潔相當重要，若沒清潔乾淨，除了可能產生異味外，也容易滋生細菌影響健康。近日，一名網友相當煩惱，如何清潔馬桶蓋及馬桶連接處的黃垢，他表示無論如何刷洗都無法處理乾淨。網友們紛紛推薦「檸檬酸＋熱水」組合，只要用廚房紙巾濕敷，就能輕鬆去除陳年污垢。
【圖輯】除了使用「檸檬酸＋熱水」去污還有什麼潔廁神器？（點圖放大了解👇👇👇）
+7
一名網友在Facebook Group「我愛全聯-好物老實説」上傳一張照片，圖中可見馬桶蓋及馬桶的連接處有明顯的黃色污垢，原PO表示，這些陳年污垢不知是甚麼原因造成的，即使已經用力擦拭但仍然無效，因此發文向網友們討教有效的清潔方法或用品。
【相關圖輯】家中座廁淤塞，可怎自行處理？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
除了各類的清潔劑外，有網友建議原PO可以使用檸檬酸，不僅使用簡單且便宜，「我前幾天用了檸檬酸＋熱水，噴在廚房紙巾上覆蓋一兩個小時吧，陳年尿垢整個馬上不見，完全不用刷哦」、「檸檬酸，我馬桶裡面出水口的這種黃水垢就是檸檬酸除掉的」、「檸檬酸用水融化撒在尿垢上，過陣子再刷掉很好刷」、「檸檬酸水噴在可分解衛生紙上，敷一晚，在第二天早上剝除、沖掉它們」。
【相關圖輯】洗潔精係潔廁神物？滴兩滴唔使刷污漬自動消失 仲有更多神奇用法（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+19
另外，也有網友推薦使用小蘇打粉，或是使用邊角刷，比較容易清潔到隙縫，「灑一匙小蘇打粉，上面再灑一匙檸檬酸，再噴一點水，會起泡馬上變白，安全不傷身！」、「有時是工具刷不到，一般馬桶刷不容易刷到邊角，推薦用這種邊邊角角刷，刷毛比牙刷硬，刷頭角度也較符合刷縫隙邊角」。
老公要求廁所裝冷氣老婆無解 網民知實情後「搖頭變點頭」：快裝日本人會在廁所進食？廁格貼「請勿飲食」告示 背後原因讓人心疼一個人住「被反鎖喺廁所」點算？日漫畫家教長放一物：獨居者必備兩男子入同一格廁所拍極門都唔出嚟 開門見其中一個竟坐緊喺呢度日本職場｜上班族竟要負責洗廁所？深入剖析獨特打掃文化三大原因返工包洗廁所？細公司15名員工輪流洗廁所 女同事1句拒絕惹爭議
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】