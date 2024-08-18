衰！電單車泊路邊遭人棄置快遞膠袋　鐵騎女憑1線索上門歸還垃圾

亂拋垃圾行為實在是缺德！台灣有女生日前分享，指下班時發現她的電單車被人棄置1個快遞膠袋，她本來下班已經很煩躁，所以透過膠袋上顯示的地址，決定騎車前往對方家中歸還垃圾。不過當她到達該住址時，屋內女子雖然承認自己名字正是快遞膠袋上的名字，卻不承認亂丟垃圾一事，之後更喃喃自語，疑似對被指控亂丟垃圾感委屈。樓主對電單車被人亂丟垃圾大感無奈，故在帖文呼籲他人，「希望大家都能有公德心一點，不要亂丟垃圾」。



有台女的電單車遭人棄置快遞膠袋，她透過袋上顯示地址，到對方家歸還垃圾。（threads圖片）

「希望大家都能有公德心一點，不要亂丟垃圾」，該女生在 threads 帳號發文，不滿指當時上完一天班本來心情已經很煩躁，怎料下班時卻看到有人亂丟垃圾在其電單車上。

從她貼出的照片可見，有人將已拆封的快遞膠袋丟在其電單車上，她對此深深不忿，於是透過膠袋上顯示的地址，直接騎車到對方家歸還垃圾。

樓主上載的其中1條片段可見，她騎車到達膠袋上顯示地址，先是有禮詢問屋內人士：「Hello您好，這裏有人叫周XX嗎？」，獲屋內1位女士回覆「是」，對方然後打開家門，她就開宗明義拿出快遞袋子，向對方表明是那位人士的垃圾，並請該女士轉告當事人，下次直接丟進垃圾桶就好，不要再丟到她的車子上。

屋內女子貌似毫不知情，反問樓主「丟到你的車子上面？」，又質疑「怎麼可能，我們的垃圾是丟在這裏（相信是指家裏）」。樓主本已打算離開，不想和對方有過多糾纏，但還是詢問對方當天有沒有到天成醫院附近，對方雖然回覆沒有，不過卻承認自己名字正是快遞膠袋上顯示的名字。

該女子一直強調自己沒有外出，亦沒有亂丟垃圾，樓主只好表示她是在電單車上看到這個膠袋，發現上面有地址才會將垃圾送到對方家，最後再次提醒對方，「下次垃圾要記得丟好」。女子之後喃喃自語，疑似對樓主指控亂丟垃圾感委屈，樓主無奈回覆「我也不知道，不要問我」，影片至此告終。

惟屋內女子現身時拒絕承認亂丟垃圾一事，更強調自己沒有外出。（threads影片截圖）

樓主上載的另1片段顯示，相信她是歸還垃圾並離開對方家的途中，她怒斥亂拋垃圾者行為，不管對方怎樣亂丟垃圾，或丟到別人車子，她只希望對方不要再丟到她的電單車上，又質疑片中女子「很煩欸」，「一直問我說『我又沒有去』，你不知道我會知道」。

樓主拍片指，不管前因後果，只請求他人不要再將垃圾丟在其車上。（threads影片截圖）

許多網民大讚樓主態度和處事手法得體，「天啊，你很堅定又不失禮貌」、「你的語氣好讚，無口出惡言」、「拾物不還是侵佔，當然要發揮公德心還給失物主人」。不過亦有人擔心樓主人身安全，「台灣瘋子很多」、「這樣很危險！如果一家人出來妳怎麼辦！還是要帶朋友比較保險」。

有留言就批評亂丟垃圾者缺德，「大媽不意外，裝作沒事一樣，藉口一大堆，事實擺在眼前就是不認」、「應該公佈地址，讓大家幫忙她長長記性」、「丟他們家門口就好了」。有人好奇樓主特意前去歸還垃圾會浪費車油錢，她則笑稱「用我的油錢換她一個改過自新的機會」。

不少網民亦趁機大呻，分享曾遇到類似事件，「某天我放學要牽車時，凹槽被不知道是哪個沒公德心的，放了一杯快喝完的飲料」、「我曾在工作場所門口撿到樓上住戶的垃圾，我直接翻出來，看到有一些信封資料，我全部貼在他們進出的大門口，整包還給他們」、「有次我機車莫名多了1瓶寶特瓶裝的綠茶（不太確定是不是尿），裏面還有煙頭，我車上還有煙灰」。

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