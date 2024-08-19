將軍澳道小巴「硬cut」交通警！車cam曝光引熱議　網民嘲：現眼報

車輛切線前應先看清楚路況！近日網上流傳影片，將軍澳道有小巴疑強行切線，夾向左線的1輛警察電單車，迫使交通警收慢讓路。之後交通警閃燈鳴笛切入中線追上小巴，並向小巴司機揚手示警。雖影片結束時仍未能確定小巴司機是否會被扣分，但不少網民都認為司機「走唔甩」，並表示「抵死啦，硬cut唔睇鏡」、「連交通警都夠膽咁夾」、「現眼報」。



網上流傳影片，將軍澳道有小巴疑強行切線，迫使左線上的交通警收慢讓路。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該段車cam片近日在網上流傳，片中可見事發於周三（14日）傍晚約6時，片主當時沿將軍澳道行駛，前方是1部小巴，而小巴左線是1輛警察電單車。之後，小巴突然打轉向燈強行切入左線，迫使交通警收慢讓路，而小巴司機切線後似乎才反應過來即閃燈2次示意。

影片隨即傳出片主嘩然的聲音，之後可見交通警閃燈鳴笛切入中線追上小巴，並對小巴司機揮動左手示意，並切線到小巴前方，隨後小巴減慢車速，跟在交通警車後。之後，可聽到片主嘲諷小巴司機「阿sir你都夾，你大X膽」。影片至此結束，暫未能得知小巴司機會否面臨扣分。

影片引起網民熱議，不少網民認為小巴司機切線前未有好好觀察路況，「小巴佬慣咗手勢，好難改」、「抵死啦，硬cut唔睇鏡」、「連交通警都夠膽咁夾」、「現眼報」、「小巴佬仲要閃咗兩下死火燈講唔該」。亦有網民認為小巴司機可能會被扣分，「行前啲都有得入線，今次留低3分啦」、「危險駕駛都告得」。

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