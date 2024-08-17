成男上司目標！全組同事做媒力追　港女1招還擊：我份糧唔包受溝

公私分明甚艱難！有女生在網上發文，稱最近發現男上司單身而且經常在公司內部「搵女」，自己成為對方目標，由於她年紀最細，同事們當正她「好單純好幼稚」，並一起做媒幫上司「溝女」。早前她終於忍不下去，WhatsApp發訊息向經理告狀，並已準備好轉工，大呻「我份糧唔包受溝囉，喺公司做呢啲嘢好核突好做作」。許多網民感同身受，指女生初入職場難免遇到「狗公上司」，又提醒「有啲甚至有家室，各位妹豬要小心」。



樓主發現男上司在公司「周圍搵女」，自己成為對方目標。（《非常律師禹英禑》劇照）

樓主在Dcard討論區發文抱怨「我份糧唔包受溝」，事緣她近日發現公司的男上司單身，而且常在公司內「周圍搵女」，她是公司內年紀最細女生，結果成為該男上司目標，而同事們見她年紀細，「成班人都以為我好單純好幼稚，成team人都故意托媒做氣氛」。

樓主指，過去幾日對方不斷施展「溝女小動作」，她日前終於忍不住，上班前WhatsApp經理投訴，「篤佢哋出嚟」，希望大家明白「唔係個個都鍾意呢種模式」，舉報後亦已「預咗轉工」。她大呻：「我份糧唔包受溝囉，喺公司做呢啲嘢好核突好做作，點解要將自己生活撈埋落份工到？我接受唔到。」

樓主在公司內年紀最細，同組同事以為她很幼稚，一起做媒為上司「助攻」。（《追婚日記》劇照）

網民認為如果樓主已準備好辭職，可再找人事部投訴，「辦公室覓食世界最戇居」、「建議轉工，呢個環境唔好留低，啲男人諗咩就係shXt」。有女生表示遇到類似經歷，「我最近返緊新工，有個男同事經常趁我阿頭唔喺度就過嚟搲水吹，雖然可以解釋話係了解同事，但我真係唔鍾意」。

不少網民提醒，初入職場容易遇到「狗公上司」，新人容易成目標，「聽過好多狗公上司食下屬，有啲甚至有家室，各位妹豬要小心」、「自己同身邊frd都經歷過，返intern嗰陣都遇唔少，成日flirt 你跟住仲要撩你爆房都有，可能見啲妹妹啱出社會，咩都唔識好易呃掛」。甚至有留言指，有些上司會專門請後生女，「你諗下間公司1年有幾多新人，可能面試專選女生或靚女，然後年中食唔少女」。

（Dcard）