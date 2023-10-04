暖！肥仔跑步減肥　慈母騎電單車持藤條鞭策　網民感動：小弟加油

減肥因須去健身中心，有個會騎摩托車的慈母就夠！日前馬來西亞有民眾在路上遇到塞車，不過卻意外令他看到美好而窩心的一幕：有名身型肥胖的男童在行人路上跑步，身後的女士駕駛摩托車尾隨，相信是男童母親，她一邊駕車一邊拿着藤條督促男童。司機拍下畫面分享到社交平台，祝願對方終能減肥成功，不過就笑言「加油小弟，生活就像你媽媽手中的藤條一樣苦」。



大馬有肥胖男童在行人路上跑步，母親則駕駛着摩托車尾隨，並手持藤條督促，網民大讚窩心。（Tiktok＠farhinjeffry）

有網民在Tiktok帳號「farhinjeffry」發佈1條長約24秒短片，指「一分耕耘，一份收穫」，並笑言「加油小弟，生活就像你媽媽手中的藤條一樣苦」。片段可見，1名身型肥胖的男童正於車道旁的行人路跑步，他手持毛巾，疑似「上氣唔接下氣」，相當辛苦。而車道有名女士緩緩駕駛着摩托車尾隨陪伴男童，相信是男童母親，仔細看便會發現她右手穩住摩托車，左手則拿着藤條指向男童，督促對方跑步。即使再辛苦，基於母親鞭策下，男童都未敢怠慢，唯有繼續往前跑。

身型肥胖的男童正於車道旁的行人路跑步。（Tiktok＠farhinjeffry）

片段曝光後，不少網民都祝願男孩在母親「貼身」督促下終能減肥成功，「有一天，你一定會感謝媽媽做了這件事」、「偉大的媽媽，她不只是命令兒子，還陪他跑」、「雖然媽媽拿着藤條，但看得出她希望孩子能夠健康成長」。

（綜合）