22歲女見工穿背心短裙　鞋子超傻眼　面試官讚「蠻好看」下這決定

不少人見工都隆重其事，甚至穿上正式西裝或套裝去面試。台灣有公司最近招聘助理，其間有1名22歲女生前往見工，她不但身穿上吊帶背心和短裙，而且配戴鯊魚造型頭夾，更過份的是腳踏人字拖，當面試官詢問她是否知否其公司業務，女生則表示知道。面試官笑言「那就好，我怕你以為你是來墾丁大街面試」，暗諷對方一身裝扮理應前往夜市打工。面試官事後將事件轉告朋友，朋友以為女生面試表現一定糟糕，但面試官卻形容「還好，穿小可愛（吊帶背心）蠻好看的」，但到卻決定不聘用。



網民認為該女生對面試不夠尊重、「這種暗諷，她八成聽不懂」、「不夠尊重的態度，第一波就刷掉了吧」。



1名22歲女生前往見工，她不但身穿上吊帶背心和短裙，而且配戴鯊魚造型頭夾，更過份的是腳踏人字拖，令面試官傻眼。（《低俗喜劇》電影截圖）

Threads有用戶發文表示，其朋友公司最近招聘助理，其間有1名22歲女生前來面試「1個鯊魚夾在頭上」，穿上人字拖、吊帶背心和短裙。朋友當時擔任面試官，詢問女生有否了解過公司，女生回應「有大概看一下」，朋友暗諷「喔，喔！那就好，我怕你以為你是來墾丁大街面試」，估計暗諷女生這一身裝扮只能前往夜市打工。

面試官將事件轉告樓主，當時樓主估計女生面試表現糟糕，豈料朋友形容「還好，穿小可愛（吊帶背心）蠻好看的」，但最後並沒有聘用。（《低俗喜劇》電影截圖）

該名面試官將事件轉告樓主，當時樓主估計女生面試表現糟糕，豈料朋友形容「還好，穿小可愛（吊帶背心）蠻好看的」，令到樓主爆粗罵「X的！色鬼！」，惟其朋友最終並沒有聘請該名女生。

帖文引來大量網民留言，形容「超好笑」、「直接打叉叉，叫她回家等通知」、「肯定剛從墾丁回來的」，更多人要求索取女生照片，樓主當然表示沒有。

（Threads）