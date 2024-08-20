好尷尬！準新娘試婚紗1原因爆喊　男方咁反應　網民：呢個太好笑

結婚是人生大事，1對新人當然想所有事都完美，包括婚紗。有婚紗店日前在網上表示，有1對年輕準新人前來試婚紗，女方穿好婚紗走出來，「喺度抹緊眼淚」，其他職員見狀以為發生何事，「原來係個女仔着咗婚紗後覺得自己好靚，佢未試過覺得自己咁靚，感動到喊咗」，職員不知所措，「靚到喊真係第1次」。此時男方攬向女方，以為他會誇讚未來老婆漂亮，怎料他說「你冷靜啲！冷靜啲！冷靜啲呀！」，令到職員內心「反晒白眼」。



帖文引來許多網民笑言「諗起參加過同事婚禮，佢感言入面最深刻嘅係『感謝天父生到我咁靚』」、「見到自己咁靚開心到喊，齋睇文字都覺得好開心」、「真正靚到喊」、「嗰女仔好可愛」。



準新娘穿好婚紗後「覺得自己好靚，佢未試過覺得自己咁靚，感動到喊咗」，當場淚崩。（《單身男女2》電影劇照）

該間婚紗店在Threads表示，之後有1對年輕準新人前來試婚紗，同事和準新娘入房試衫，一會兒後女方穿好婚紗走出來，大家都見到「嗰女仔喺度抹緊眼淚」，一眾職員以為發生什麼事，隨後得悉女方穿好婚紗後「覺得自己好靚，佢未試過覺得自己咁靚，感動到喊咗」。

準新郎攬住伴侶，連說「你冷靜啲！冷靜啲！冷靜啲呀！」。（《單身男女2》電影劇照）

職員當時略感不知所措，「日日都見到着得靚嘅準新娘子，但靚到喊真係第1次」。準新郎攬住伴侶，大家以為他會大讚「好靚呀！」，豈料他連說「你冷靜啲！冷靜啲！冷靜啲呀！」，令到職員內心「反晒白眼」。

大量網民笑言「睇到『靚到喊』，我已經笑咗出嚟，睇埋後面真係笑死」、「救命，呢個太好笑，睇嚟個女仔平時都好感情豐富」、「我以為佢會話『你喊就唔靚女㗎啦』」。

（Threads）