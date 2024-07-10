日本熱浪｜女子伸手進袋想拿太陽傘　誤掏出「羞羞棒狀物」極尷尬

為了抵抗夏日的紫外線，不少人在外出時都會攜帶一把遮陽傘。



不過一位日本網友分享，最近自己本想拿出遮陽傘，但將手伸進包包後，卻意外掏出一根「棒狀物」。

推文吸引16萬網友朝聖點讚，見到該棒狀物的真面目後，讓不少人紛紛笑喊，「妳沒有選擇保護自己免於紫外線的傷害，而是選擇一起嗨」、「要為太陽應援嗎」。

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根據日媒《TRILL》報導，日本氣溫持續升高，由於天氣過於炎熱，近日就有一位網友在X平台上發文表示，自己本想拿出隨身攜帶的遮陽傘，未料將手伸進包包裡，卻意外掏出一根「棒狀物」。

原PO貼出照片後也忍不住笑稱：「我從包包裡翻出遮陽傘，沒想到竟然是『應援螢光棒（ペンライト）』」。

原來，圖中的棒狀物正是應援螢光棒，在日本追星圈中，這種手燈式的螢光棒，是粉絲為了傑尼斯之類的偶像準備的，當偶像在台上奮力唱歌、跳舞時，粉絲便會在台下揮舞它、替偶像打氣。

不過該螢光棒的手感、形狀、尺寸，都和遮陽傘十分相似，或許是這個原因才讓原PO誤拿了。

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這起烏龍事件在X上吸引16萬網友朝聖點讚，網友們也紛紛嗨喊：

「妳沒有選擇保護自己免於紫外線的傷害，而是選擇一起High」

「現在還不是屈服於炎熱的時候，展現妳的熱情吧」

「妳是說當御宅族的話，就可以保護自己免受陽光照射嗎」

「它是發熱的物品吧」

「要為太陽應援嗎」

「只好讓自己變得更明亮」



也有網友從現實層面思考，分享各自的看法或經驗：

「相反的情況也有可能發生」

「但它的大小和形狀相似，所以很可能會弄錯。當我趕時間時，我可能會把它放在包包裡，然後帶去上班」

「如果是我，會長長嘆一口氣，然後當場崩潰哈哈哈」

「笑完之後才想到，前幾天前我才把螢光棒誤認成水壺帶到學校（更愚蠢），半夜整理包包很危險」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】