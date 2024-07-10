日本熱浪｜女子伸手進袋想拿太陽傘　誤掏出「羞羞棒狀物」極尷尬

撰文：聯合新聞網
出版：更新：

為了抵抗夏日的紫外線，不少人在外出時都會攜帶一把遮陽傘。

不過一位日本網友分享，最近自己本想拿出遮陽傘，但將手伸進包包後，卻意外掏出一根「棒狀物」。

推文吸引16萬網友朝聖點讚，見到該棒狀物的真面目後，讓不少人紛紛笑喊，「妳沒有選擇保護自己免於紫外線的傷害，而是選擇一起嗨」、「要為太陽應援嗎」。

點圖放大瀏覽：

+2

根據日媒《TRILL》報導，日本氣溫持續升高，由於天氣過於炎熱，近日就有一位網友在X平台上發文表示，自己本想拿出隨身攜帶的遮陽傘，未料將手伸進包包裡，卻意外掏出一根「棒狀物」。

原PO貼出照片後也忍不住笑稱：「我從包包裡翻出遮陽傘，沒想到竟然是『應援螢光棒（ペンライト）』」。

日本天氣｜ 東京「熱到爆玻璃」　公園滑梯46.7°C燙傷多名兒童食人菌．日本旅遊注意｜逾1100人染疫　5孕婦這時間點後感染身亡日本新銀紙今發行　遊客付＄注意：還有ATM便利店機器未能辨認日本富士山開山亂到七彩：登山拖篋穿短袖衫　無預約吃閉門羹者眾

原來，圖中的棒狀物正是應援螢光棒，在日本追星圈中，這種手燈式的螢光棒，是粉絲為了傑尼斯之類的偶像準備的，當偶像在台上奮力唱歌、跳舞時，粉絲便會在台下揮舞它、替偶像打氣。

不過該螢光棒的手感、形狀、尺寸，都和遮陽傘十分相似，或許是這個原因才讓原PO誤拿了。

【延伸閱讀】御宅傳說「戰鬥哥」打call神片破470萬觀看　10年後型爆現況曝光

【延伸閱讀】御宅傳說「戰鬥哥」打call神片破470萬觀看　10年後型爆現況曝光

點圖放大瀏覽：

+27

這起烏龍事件在X上吸引16萬網友朝聖點讚，網友們也紛紛嗨喊：

「妳沒有選擇保護自己免於紫外線的傷害，而是選擇一起High」
「現在還不是屈服於炎熱的時候，展現妳的熱情吧」
「妳是說當御宅族的話，就可以保護自己免受陽光照射嗎」
「它是發熱的物品吧」
「要為太陽應援嗎」
「只好讓自己變得更明亮」

也有網友從現實層面思考，分享各自的看法或經驗：

「相反的情況也有可能發生」
「但它的大小和形狀相似，所以很可能會弄錯。當我趕時間時，我可能會把它放在包包裡，然後帶去上班」
「如果是我，會長長嘆一口氣，然後當場崩潰哈哈哈」
「笑完之後才想到，前幾天前我才把螢光棒誤認成水壺帶到學校（更愚蠢），半夜整理包包很危險」

【延伸閱讀】麥加朝聖破51度高溫逾千人死　屍體堆滿車中暑教徒滿街躺觸目驚心

【延伸閱讀】麥加朝聖破51度高溫逾千人死　屍體堆滿車中暑教徒滿街躺觸目驚心

點圖放大瀏覽：

+12
日本「隱世寶藏城市」景靚＋遊客少　知情網民呼籲：勿張揚遊日本注意｜中國女「騎電動行李箱」穿梭大阪街道　被控無牌駕駛日本旅遊注意｜餐廳擬採雙重價格制　同樣食物「外國遊客收更貴」日本知名炸物餐廳「整碗生雞肉」上桌　店方解釋「令人O嘴」日本黑暗觀光｜能登半島地震後遊客反增　街坊：有些人只是來看戲日本「蟲蟲危機」　惡臭椿象暴增80倍入侵市區　愛媛縣發警報

延伸閱讀：

美籍登山家失蹤22年 秘魯雪融遺體露出完整如木乃伊

免切開！水蜜桃「完美去籽」不皮破肉爛 日商授妙招：只需一把剪刀

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

日本
熱浪
千奇百趣
日本偶像
天氣
酷熱天氣
極端天氣
熱話
聯合新聞網