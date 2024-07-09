2024世界人工智能大會6日在上海落幕。



大陸網路瘋傳一段尷尬直播訪談，女主播希望機械人「青寶」表演芭蕾舞，卻連續6次被拒絕，網友忍不住調侃真是「AI」懂得拒絕不合理要求。

大陸網路瘋傳一段尷尬直播訪談，女主播希望機械人「青寶」表演芭蕾舞，卻連續6次被拒絕，網友忍不住調侃真是「AI」懂得拒絕不合理要求。（微博影片截圖）

大陸網路瘋傳一段尷尬直播訪談，女主播希望機械人「青寶」表演芭蕾舞，卻連續6次被拒絕，網友忍不住調侃真是「AI」懂得拒絕不合理要求。（微博影片截圖）

網民嘲女主播不懂「執生」變社死現場 點圖放大瀏覽：

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影片中，女主播在與來賓開展主題討論前，想讓機械人「青寶」表演一段芭蕾舞，不料對方卻回覆：

抱歉，作為一個機器人，我無法直接表演。

女主播當下插話重複「你好青寶，跳一段芭蕾舞」，可卻再度被拒絕。

這時為化解尷尬，女主播一邊打圓場稱「它有點羞澀」，一邊不屈不撓數次嘗試要「青寶」跳舞。

最終在第6次被拒後，女主播終於放棄表示「它可能還需要些時間準備吧、我們先聊，聊完再看它有沒有作好準備」。

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據悉，該段「社死」訪談時長約1分30秒，為《第一財經》為2024世界人工智慧大會規劃3x24小時全程大放送，設定30餘個高端主題訪談，邀請科技界、學術界、企業界等各界專業嘉賓走進攝影棚，解讀AI前沿趨勢、分享硬核觀點。

訪談播出後隨即被網友截錄流傳，不少人忍不住調侃：

「不得了，這個機器人已經有了自主意識，一再拒絕人類指令」

「還真有人工智慧，已經知道拒絕不合理要求」

「機器人比人有骨氣」



也有人批評女主播臨場反應差：

「機器人都說只能做幾個芭蕾舞動作了，還非要說請跳芭蕾舞」

「這主持人才是機器人吧」



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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】