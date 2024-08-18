男童坐麥當勞補習！屯門街坊不滿拍照公審　網民提2點：關你X事

香港土地問題難以解決，時至今日仍有不少人在快餐店補習。有屯門街坊在公屋群組發文，表示在菁田邨、和田邨附近商場的麥當勞拍到有名男子在店內為學生補習，拍照公審指「幫人補習真係好唔使成本、唔使租地方」。雖有網民同意不應佔用座位補習，「餐廳係食嘢嘅地方」，惟許多街坊指該小孩可能是基層兒童，現時不少義工導師會在公眾場所為小朋友免費補習，「義工來的，沒有錢收」，而且照片所見並非繁忙時間，炮轟拍照者「又冇影響到你，關你X事咩」，不滿他拍攝兒童在網上批鬥。



樓主上傳照片，指有名男子和男童在麥當勞內補學習。（fb群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」圖片）

樓主在facebook屯門公屋群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」匿名上傳照片，地點為屋邨附近某商場的麥當勞，照片攝於餐廳內部，有名穿恤衫男子和1名男童在一起，樓主指2人正在補習，「依家幫人補習真係好，唔使成本唔使租地方，袋袋平安，多謝麥當勞收留咁多呢啲人」 。

有網民認同樓主，認為餐廳不應用來補習。（示意圖／資料圖片）

有網民同樣不滿，認為「餐廳係食嘢嘅地方，老師無教咩」，如有人認為無問題，「咁大愛你唔開間免費畀人補習你出租， 你開間餐廳畀人哋補習呀嘛」，又有家長指在餐廳補習成效欠佳，「多口講，我係家長唔會畀個細路咁去補習，咁多人係旁邊經過，肯定會分心，嘥錢嘥時間，細路又辛苦」。有人就不以為意，「都唔係今日嘅事啦」。

不少街坊就為2人護航，認為小孩可能家中不便補習，是基層兒童，而照片所見應該不是繁忙時間，店內有不少空位，「 我相信好多香港人都經歷過係麥當勞做功課、溫書、補習、呢啲環境都出咗唔少成績優異嘅學生，多啲包容點都好過批鬥，仲要係偷拍人個樣都出埋」。街坊又不滿樓主拍攝兒童樣子公審，「你呢啲人又冇膽當面話人，又要偷拍，仲要名都唔夠膽公開仲X無恥，買個包買杯嘢飲俾個小朋友，講聲加油、畀心機好過」。

有菁田邨、和田邨街坊指，該男童可能是家中不便補習的基層兒童，而且許多義補老師都會在公眾場所上課。（資料圖片）

街坊又表示，「義工來的，沒有錢收，下班後免費為貧窮家庭補習，要先多謝人，知嗎？」，提及現時許多義務補習，「義工導師都係會係公眾地方同小朋友免費補習」、「亦有NGO 嘅師友計劃，師友都會係公眾地方見面」。

（facebook群組「菁田邨 和田邨 街坊互助群」）