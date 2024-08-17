用ATM提款忘記取錢點算？50歲婦擅取1萬元涉盜竊被捕　網民教咁做

自動櫃員機（ATM）方便市民可隨時提款，但不時有「大頭蝦」撳錢後忘記取錢，遇到這情況該怎麼辦？警方表示，今年5月8日及11日接獲2宗報案，指2名市民分別在將軍澳區使用銀行櫃員機後忘記拿取提款，其後折返現場時，懷疑款項已被偷去，損失現金共11,500元。將軍澳警區刑事部人員翻查大量閉路電視及進行深入調查，於周四（15日）在將軍澳區以涉嫌「盜竊」罪拘捕1名50歲女子，案件交由將軍澳警區刑事調查隊第四隊跟進。



換言之，在自動櫃員機見到有人撳錢後忘記取後，擅取現金據為己有是犯了盜竊罪，那如果事主忘記取錢該怎麼辦？見到有人留下現金，又該如何處理？以下一一解答！



市民提款後，ATM會先吐出銀行卡，不時有人取卡後卻沒有取走現金，機器會發出聲響提示，如現金一直無人取，大約1分鐘後會被收回。（示意圖／資料圖片）

ATM提款後忘記取錢怎辦？

有網民分享經驗，如在ATM提款後忘記取走現金，將出現2種可能性，分別是現金被提款機收回，或者遭別人取走，無論如何，也該第一時間通知發卡銀行，「銀行職員會問時間地點同金額，如果無人拎啲錢，大約1分鐘會食返入部機，大約個幾星期會入返戶口」。網民又提醒，ATM附有編號，最好記下並向職員提供，而櫃員機亦附有銀行電話，可盡快致電通知銀行。

雖然櫃員機設有閉路電視，但銀行不會向客戶提供影像，故如果現金被證實取走，就該報警，交由警方調查處理。正如將軍澳發生的案件，警方亦是翻查大量閉路電視影像及分析資料後，成功拘捕涉案婦人。

將軍澳兩市民用櫃員機提款忘記取錢，一名50歲婦人順手牽羊被捕。（示意圖／資料圖片）

見到ATM遺下現金該怎麼辦？

市民提款後，ATM會先吐出銀行卡，不時有人取卡後卻沒有取走現金，機器會發出聲響提示，如現金一直無人取，大約1分鐘後會被收回。因此，網民指如看到ATM有人遺下現金，「唔使理佢，等一陣就會收返入部機」、「嗰陣唔可以入卡，要等啲錢食返入去先可以再提款」。

有網民分享「本能反應」個案，稱見到有人忘了取走現金，下意識地代為取走，惟追出後已不見對方縱影，「唯有盡快聯絡銀行，或者報警，以示清白」，有人更提醒現場有閉路電視，「咪以為拎咗錢無人知，警方一查就會追蹤到，而家通街都係CCTV，無入過卡都可以拉到人」、「啲錢唔係你，拎咗實有後果」。

將軍澳兩市民用櫃員機提款忘記取錢，一名50歲婦人順手牽羊被捕。（示意圖／資料圖片）

盜竊罪最高可囚10年

盜竊罪屬嚴重罪行，最高刑罰為監禁10年，而擅取他人遺在櫃員機現金的案件，亦有成功被定罪個案。資料顯示，休班警員劉元明於2018年被控偷竊女子8,000元，在2019年被判盜竊罪成，判罰款1.5萬元及賠償8,000元予女事主。

案件源於被告在2017年7月5日在九龍城福佬村道的匯豐銀行理財易中心櫃員提款後，涉偷取遺留在旁邊另1部櫃員機的8,000元，他事後曾致電銀行熱線，其後銀行職員確認款項不屬於他，但被告至翌年2月仍沒有歸還款項，最終被捕及受審被判罪成。