ATM站長？大媽持大疊$500逐張入存款機　大叔嫌慢爆粗狂鬧再逼走

雖然網上銀行服務日見方便，但仍有不少交易是需要排隊將現金存入戶口。日前有網民上載影片，表示發現有大叔及大媽就存款事宜發生爭執。片中大媽手持一疊500元鈔票在自動櫃員機存款，她緩慢地逐張鈔票放入機中，令排後方的大叔漸失耐心，並以粗言穢語責罵她。之後大叔更走到大媽身邊，強行中斷她存款過程，逼她離開。



網民對事件意見兩極，有人表示「用過呢啲機嘅都知道每次入少少先係最正確用法」、「1蚊1蚊咁入都唔關你事啦」；有人就力撐大叔，「如果入錢嘅話，可以一疊最多20張，阿嬸佢逐張逐張放入，去係拖長咗時間」、「人多就自覺！重新排啦」，也有人笑指事件是「西機+西婦VS燥漢」。



日前有大媽存款時逐張鈔票放入，被後方大叔嫌速度太慢，以粗口大罵再逼走。（影片截圖）

有網民日前在社交平台抖音上載影片，片段中1名束馬尾的大媽和1名穿深藍色短袖衫、及膝短褲的大叔一前一後排在銀行自動櫃員機前。大媽手中拿着1疊厚厚的500元鈔票，逐張逐張放進存款機。由於大媽存款速度太慢，引起排她後方的大叔不滿，於是對她破口大罵，並逼使她中斷存款離開。

從影片可見，大叔語氣激動地責備大媽，「$2,500、$2,500咁入，你唔係幾萬咁入啵」，大媽卻沒有反應，繼續1張1張鈔票放進機中。此舉令大叔即時火冒三丈，開始怒目圓瞪，緊貼大媽身後高聲喝罵：「你係到玩嘢？你玩乜X嘢數！你行X開好無啊！」，又揚言要報警。

大媽充耳不聞，繼續手上動作，仔仔細細地逐張鈔票放入機中，大叔此時難再容忍，上前一步站在大媽左側呵斥道：「X你老X你行開！」。大媽此時轉頭看着大叔，語帶不解地問「係咪扔晒入去啊？」。大叔則以更高聲量蓋過她的聲音，再三追問，「你係咪玩嘢？」，得不到回應的大媽則繼續低頭慢慢入錢。

大叔於是伸手撥開大媽的手，要求她將手上鈔票全放進機中，或者到後方重新排隊入錢，「一係你就扔晒入去！」、「你玩X完啦下，你排X過去，你咪X玩，大把人排住隊啊！」。之後他再邁步接近大媽將她逼開，並要求她拿收據即時離開，「攞收據！行X開！X你老X臭X！」。最終大媽無奈地拿過收據，重新排到大叔後方，當時她的手中尚有一疊鈔票。

大媽「被逼走」時，手中尚有未完成存款的鈔票。（影片截圖）

影片引起網民熱議，並被轉載到多個Facebook群組，支持大媽及大叔的網民各佔一半，有人認為大媽可能是不熟悉操作，或者需要將現存入不同戶口，批評大叔「欺負」她，「好冇品，入錢唔通限人時間咩？加上你睇住人哋入錢，侵犯人哋私隱，人哋點知你想點？」、「如果人哋真係唔識應該好言相勸，有禮貌地教佢或者叫佢畀你先，並唔係一開聲就X」、「可能啲銀紙皺，一次過入唔到咁多呢？」、「講真，如果佢玩嘢就唔會讓返個位出嚟啦」，也有人對大媽手持大量現金入錢感到好奇，「個阿姐係唔係代表的士司機交車租？」。

至於支持大叔的人就認為大媽浪費他人時間，「阻住晒後面！成村人喺度等」、「唔識用機搵職員幫丫嘛」、「如有人故意放慢節奏去操作，而操作時間慢於正常的3倍，就是變相佔用公共資源，任何人都有權去幫助或投訴」、「X得好，事實好多X街霸住部機入完又入幾張卡」、「做得非常好，大叔好波」。

（綜合）