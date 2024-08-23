玩命？拐杖伯亂過馬路揮手慢慢行　司機急停響咹罵：黐線㗎！

就算是身手敏捷年輕人，也不應玩命式亂橫過馬路，以免害人害已！近日有車Cam影片在社交平台瘋傳，顯示1名持拐杖的伯伯在佛光街近何文田廣場對開，在距離行人過數處數十米外踏出路面，更一邊向駛至車輛揮手，一邊持續慢行過馬路。幸片主司機及時減慢煞車，但而嚇得不斷「嘩嘩聲」，更不停地短促地響咹，以提醒其他司機，最終伯伯順利走到馬路中心的路石壆，但該處仍過以過馬路，未知最終結果如何。



網上瘋傳車Cam影片，顯示1名持拐杖的伯伯在何文田廣場對開的佛光街亂橫過馬路，十分危險。（網上影片截圖）

據網上流傳的車Cam片，畫面顯示事發於8月14日早上約8時半，1名伯伯手持拐杖，在何文田廣場對出的佛光街橫過馬路，車cam片主原本在十字路口等候交通燈，轉綠燈後開始行駛並慢慢加速，至數十米外見到該名伯伯「大地任我行」般亂過馬路，連續越過巴士站及3條行車線，其間不斷揮動左手，右手則拿着拐杖，可見他行動相當緩慢。

男司機嚇得狂響咹

男司機立即減速停車，嚇得發出「嘩嘩聲」，又不停地短促地響咹，以提醒最右線的來車，此時先後再有的士和七人車快速駛過伯伯身旁。其後伯伯才繼續緩步走到路中石壆，但該處仍無法過馬路，不排除伯伯要行前數十米到行人過路處才能過馬路。影片中，男司機及車上女子不禁大罵，「做乜嘢咁樣過馬路㗎阿伯」、「黐線㗎真係」。

片段掀起網民熱議，並指「阿伯生存到現在真喺一個奇蹟」、「都咁大年紀仲趕咩呢？香港就係一個咁有趣嘅地方，每年老人衝馬路嘅意外都唔少，唔好搞到仔女們擔心啦！」、「恃老賣老，老奉啲人唔會撞佢，一定會讓佢」。

但也有人認為伯伯可能是迷路，「打壞車燈落車幫吓老人家啦！好心你！唔好搏命響咹，分分鐘係老人家蕩失路，腦根唔係咁靈活」、「可能係腦退化病人」、「有冇住何文田嘅街坊認得阿伯，同佢屋企人講唔好畀佢自己落街」。