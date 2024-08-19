港鐵大媽vs西裝男影片瘋傳！大媽衝門撞人：個個都避我　被1句KO

乘搭港鐵切勿「衝門」，免生意外。本港網絡瘋傳1段影片，指有1名大媽衝門撞到1名穿西裝男子觸發爭執，西裝男批評大媽質素差，大媽則「反客為主」指摘被西裝男阻礙，聲言「你攞隻手出嚟批我啊！人哋後面嗰個都避我啦！」、「個個人都無出聲，你都唔知你咩人嚟㗎」。西裝男隨即反駁「老奉要避妳嘅？妳咁樣撞入嚟。知唔知咩叫罔顧人哋安全」，大媽則「擰轉臉」背對西裝男，未有再出聲。



影片引來網民熱議，有人讚「嗰位西裝哥哥好斯文喎」、「男士好冷靜呀」，又批評大媽無理，「點解要衝門？」、「呢個女人係慣常霸度行為！」、「個女人最搞笑講咗一句『人哋都避我啦』，即係老奉要避妳嘅？」。但也有網民認為只是小事毋須化大，「對與錯都算啦，同個師奶嘈，人哋又不是有心」、「講句sorry咪算數」、「好無謂」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有1名大媽衝門撞到1名穿西裝男子觸發爭執。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

影片長1分23秒，於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發布。影片見到，當時車廂站滿乘客，相信正值繁忙時段，而站在車廂門口的大媽與西裝男，正因「衝門」問題爭執。

「衝門」的大媽指摘是西裝男撞她，「好似係你撞我喎！」，西裝男反駁「妳咁樣衝（門）入嚟，妳話我撞妳？質素咁差嘅！」。大媽揶揄「係啊，你（質素）最好啊！」，西裝男反嗆「當然好過妳啦，不知所謂！」。

大媽之後又指控西裝男「你攞隻手撐我我都未話你啊，話畀你聽啊，你睇下你隻手！你攞隻手出嚟批我啊！」，西裝男回應「而家係妳撞（衝門）入嚟啊……你撞到我啊嘛而家」。大媽不滿道「個個人都無出聲，你都唔知你咩人嚟㗎」，更聲言「人哋後面嗰個都避我啦！」。

西裝男聞言反擊「老奉要避妳嘅？妳咁樣撞入嚟。知唔知咩叫罔顧人哋安全撞埋去啊？唔一定要蓄意㗎，妳罔顧人哋安全一樣有罪啊」，大媽則轉身背對西裝男，直至影片最後都沒再出聲。

大媽轉身背對西裝男，直至影片最後都沒再出聲。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

影片引來網民熱議，有人大讚西裝男「嗰位西裝哥哥好斯文喎」、「男士好冷靜呀」，又批評大媽無理，「個女人唔啱，點解要衝門？」、「呢個女人係慣常霸度行為！」「個女人最搞笑講咗一句『人哋都避我啦』，即係老奉要避妳嘅？」、「我都試過朝早繁忙時間個女人又係衝尾門……一嘢俾個女人撞入嚟，跟住成個人撞咗落我度，跟住個女人係唔識講對唔住，仲話喺後邊嗰個人推佢，咁無賴就真係唔得」、「最憎啲衝閘阿姐，撞完人仲要x人」。

但也有網民認為只是小事毋須化大，「對與錯都算啦，同個師奶嘈，人哋又不是有心」、「講句sorry咪算數」、「好無謂」、「好男不與女鬥」、「香港人衝地鐵好正常，有乜好講」。惟有網民指出，「事實係㷫嘅，你哋唔識㷫嗰啲，係因為你哋未俾人撞過！」。