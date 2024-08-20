《咒術迴戰》5話後完結　芥見下下咁講　網民：腰斬五条悟下場

在日本漫畫刊物《週刊少年Jump》連載的超高人氣漫畫《咒術迴戰》，官方於周一晚（8月19日）突然在社交網站X（前稱twitter）拋出震撼消息，宣布《咒術迴戰》將於9月30日發行的《週刊少年JUMP》迎來最後一話，即最終話是第271話，並感謝讀者支持，換言之只剩最後5話就正式完結。



消息隨即在網上引起震撼，除了日本網民表達不捨，留言指「謝謝芥見」外，香港各大討論區、facebook及Threads有大量網民討論，紛紛指完結消息來得太突然，狂猜箇中原因，除了可能是作者的私人問題外，有人更估計是連載「被腰斬了」，甚至打趣說「腰斬了五条悟，然後自己被腰斬」、「腰斬五条悟的下場」。



《咒術迴戰》官方宣布，將於9月30日發行的《週刊少年JUMP》迎來最後一話，即只剩最後5話。（X截圖）

作者芥見下下：盡可能讓所有人都滿意的最終話

《咒術迴戰》確定步向完結的消息在網上掀起熱話，瞬即成為日本X最熱門話題之一，官方帖文發布5小時已有逾18萬次轉貼，而漫畫作者芥見下下亦有發帖，表示故事在5話後就結束，而能夠按照他期望的方式去結束，是全靠讀者們的支持與幫助，對此十分感激，表示「我正在努力製作，盡可能讓所有人都滿意的最終話，請大家多多包涵」。

《咒術迴戰》作定芥見下下亦有發帖，表示故事在5話後就結束。（X截圖）

世界各地漫畫迷熱議

網民對《咒術迴戰》將完結感到不捨，紛紛留言指「太突然了吧！」、「太難以置信！」、「宿儺可以讓故事復活嗎？」、「雖然難過，但我會支持到最後，希望是期望看到的結局」。

五条悟是《咒術迴戰》最受歡迎的角色，其「腰斬」戰死消息更惹起網上震撼，網民感嘆慘變［2.5條］。（漫畫圖片）

五条悟是《咒術迴戰》最受歡迎的角色，其「腰斬」戰死消息更惹起網上震撼，網民感嘆慘變［2.5條］。（漫畫圖片）

不過，有網民認為《咒術迴戰》的劇情難以在5話內完結，預言可能會「爛尾」，又指劇情已有點暴走，甚至質疑「是被腰斬嗎？」、「只剩5話？真的假的？」、「感覺是沒可能在5話說完吧？」、「打完宿儺就沒了？」、「腰斬五条悟的下場」。有人更給予負評指「這部漫畫本身根本就是一個術式，你他媽一堆人退坑，我挺你繼續看下去，期待反轉，你這個反轉，我覺得我都要變成咒靈了==」。