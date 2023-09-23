咒術迴戰劇情外洩太震撼兒子吃不下睡不著 爸爸見狀怒扔整套漫畫
撰文：聯合新聞網
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日本人氣漫畫《咒術迴戰》被改編成動畫後，目前第二季「澀谷事變」正熱播中，掀起全球熱潮，不料原訂下周一才會公開的漫畫第236話最新劇情，卻遭偷拍外流，大批被爆雷（劇透）的粉絲看到後直呼不能接受。台灣一名爸爸更發文表示，兒子得知消息後難過到吃不下睡不著，讓他氣到把整套漫畫丟掉。
原Po在PTT以「一個五十歲阿伯對咒術的憤怒」為標題發文，提到兒子聽到《咒術迴戰》的外洩劇情後，難過得吃不下、睡不著，覺得心裡空空的，還無心上學，他說兒子不像自己經歷過《機動戰士高達：鐵血的孤兒》的洗禮，抗壓性不足，十分心疼他，只好打電話向兒子的班導請假，但事後原Po愈想愈生氣「馬上請假回家把整套咒術丟棄回收以洩我心頭之恨」。
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原Po貼出整套《咒術迴戰》漫畫丟在回收桶的照片，上面還貼著一張寫著「芥見火葬場」（《咒術迴戰》漫畫作者名為芥見下下）的紙，不過他也表示自己心愛角色五條悟的一番賞是不會丟的。
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文章一出立刻掀起鄉民熱議「冷靜點」、「你可以送人啊」、「感覺這波全球的怨念應該可以產出個什麼特級咒靈出來」、「鐵血洗禮都過了，這個居然扛不住嗎」、「如果劇情反轉你不就哭死」。
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