港人深圳山姆掃貨中伏！狂買240kg貨　驚悉不能送貨到港崩潰慘了

近年不少港人愛到深圳山姆超市購物，近日有網民就發帖講述到深圳龍華山姆超市購物「非常慘痛的」經歷。樓主指因兒子看錯資訊，誤以為於山姆超市門店購物後可以安排送貨到港，於是他們一家三口「狂掃貨」，貨品總重量達240公斤！然而他們付款後卻被告知不能送貨到港，於是他們托着貨物走了15分鐘到附近的速遞公司查詢，同樣被職員拒絕，指相關貨品不能運到香港。最終3人化身搬運工，靠「人力」花了足足6個小時，自行將240公斤重的貨物搬運回香港家裏。



帖文隨即在facebook、各討論區及Threads瘋傳，有人深表同情，但亦有網民質疑真質，甚至指「0分，重作」、「作文勿認真」。



有網民發帖講述到深圳龍華山姆超市「狂掃貨」後，才發現不能送貨到港，一家三口要把重達240公斤的貨搬回港，十分崩潰。（Facebook圖片）

誤以可送貨到港「狂掃貨」

近日有網民在Facebook發帖講述到深圳山姆超市掃貨後「非常慘痛的」經歷，帖文隨即被瘋傳轉載。樓主表示，早前與丈夫及兒子經福田口岸過關，之後坐約50分鐘地鐵到深圳龍華的山姆超市購物，由於兒子看錯了網上資訊，誤以為於山姆超市門店購物可以安排送貨到港，於是他們便「狂掃貨」。

樓主指本來不想買太多，但由於山姆超市「要批發咁買」，每件商品的數量亦甚多，他們一家三口買了10多樣貨品，「件件都大大盒」。樓主他們付款後就去找職員安排送貨到港，卻獲告知「無得運送到香港」。

店員建議找順豐托運

樓主即時感到天霹靂，「當時我們情緒極度緊張、擔心，不快樂」，因為他們所有貨品加起來差不多240公斤重，「這些物品加加埋埋有30包8公斤的米咁重，以我們的力量根本無可能拿到、不夠力拎」。後來職員叫他們嘗試經順豐速遞運到香港，見樓主他們不懂用應用程式登記，又手把手教學。

樓主指由於速遞要填妥每一件貨品的名稱和價格，因此花了很長時間，「唉！逐隻逐隻字打真是超級麻煩，我已嚴重暴躁、嬲怒、焦急」。而且填完商品資訊，又要填入個人資料等資訊，更指最終花了2小時才填妥，「我和仔仔和先生已企到嚴重疲累，無晒精神體力，很累」。

樓主指山姆超市「要批發咁買」，每件商品的數量亦甚多，狂買後貨品總重量達240公斤。（Facebook圖片）

有貨品不能過關運到香港

當樓主以為終於可以出功出貨，結果卻被女職員告知貨品不可過關，並叫他們拿已購商品到順豐速遞諮詢職員，「她叫我們拿着30包米咁重的物品，行去9條街咁遠的順豐速遞問下職員，這些物品可不可以過關」。樓主指當時一家已筋疲力盡，但山姆購物車不能外借，最終他們只能托着大堆貨物步行15分鐘去速遞公司，結果職員卻指所有貨品均不能過關運到香港。

樓主大為震驚，指所購商品並非生肉、凍肉，全是乾貨食品及牙膏、吸濕器等，「真的十分不明白為何不可以，上網話這些東西可以過關的」。而她亦形容心情極度崩潰、憤怒、擔心，但也無可奈何，只能自己搬回香港。

樓主指處理事件期間，兒子不斷呻餓，追問什麼時候可以回港。眼見兒子飢腸轆轆，樓主也十分焦慮心急，卻又不能撇下商品就走，「最後我們拿着所有貨品，足6、7個鐘才回到香港返到屋企」，而樓主又指「對腳很痛很痛，唉！真是個超級辛苦、慘痛的經驗」。

樓主指一家三口挑挑揀揀，買了約240公斤貨。（《換樂無窮》劇照）

網民：可以直接退貨

帖文引起網民熱議，有網民認為樓主其實可以選擇即場退貨或找中港車坐到香港，「其實可以直接退貨啦，自己搬唔到啲退咗去算」、「其實可以即刻退貨退款，咁就已經搞掂」、「call架中港車直接到門口」。

另外有不少網民對於樓主一家所購商品之總重量十分驚訝，並提出質疑，認為是「老作」，「好擺明老作啦，30包8公斤米嘅嘢，30x8=240公斤，平均每人拎80公斤？可能嗎？」、「240公斤啵！奧運唔搵佢哋呢家人真係嘥咗」、「成1/4噸！究竟買咗啲咩咁重」，更有人直言「0分，重作」、「作文勿認真」。

（Facebook）