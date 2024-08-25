$50舊銀紙尋物主　寫「定情物」送心愛女孩　網民估計錯送絕情女

整理家中竟然翻出陳年定情信物？最近1名男子在網上分享2張照片，並表示早於2年前因找續而收到1張50元舊鈔，疑為多年前1名男子送給女伴的定情信物，上面寫有「此物勿（公）送給心中唯一心愛的女孩」的字句，並且再寫「勿丟」以提醒切勿不小心掉棄了該紙鈔。50元鈔並不屬於樓主，而他亦在帖文公開尋人，希望能夠將信物歸還，不少網民紛紛留言，希望能促成1段好事，但有人認為該對情侶可能早已分開，否則「定情信物」也不會落在樓主手上。



1名男子在網上分享2張照片，並表示早於2年前因找續而收到1張50元舊鈔，疑為多年前1名男子送給女伴的定情信物。（facebook圖片）

該名男子在facebook群組「90年代回憶 (新版)」上分享照片，表示自己早於2年前找續時收到1張紫色的50元舊鈔，由於疑似是某人的定情信物，樓主一直將其保管，直至近日，他才發帖公開尋人，「有冇機會喺群裏面搵到物主直接pm我」。

據樓主上傳的鈔票正反面照片，正面寫有「勿忘我」，另一面則有「定情物」、「勿丟」和「I love you」的字詞，而最頂部則寫着1句「此物勿（公）送給心中唯一心愛的女孩」，後面還有該名「女孩」的全名。

鈔票正面寫有「勿忘我」，另一面則有「定情物」、「勿丟」和「I love you」的字詞。（facebook圖片）

帖文很快就掀起網民熱議，有人推斷寫下句子的人與物主可能一早已分開，物主才會將「定情信物」直接當鈔票使用，留言稱「可能分咗手，咪用鬼咗張銀紙」、「很明顯，對方已忘情了」、「定情物都攞咗嚟使，證明情已逝啦」、「唔好睇小，1998年嘅$50都食到三餐M記了」、「50蚊就想勿忘我？條女走X硬啦！」、「我懷疑佢係摺過心心」、「記得求學時有女同學喺我錢包攞咗50蚊，摺成心心送畀心儀男同學怖